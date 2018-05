Imbiss am S-Bahnhof Treptower Park brennt völlig aus

Berlin. Ein Mann im roten T-Shirt hat die Hände vor das Gesicht geschlagen, blickt immer wieder auf die rauchenden Überreste eines Imbisses am S-Bahnhof Treptower Park. Fassungslos und den Tränen nahe muss er mitansehen, wie seine Existenzgrundlage buchstäblich in Flammen aufgegangen ist.

Gegen 5.30 Uhr war die Feuerwehr an den S-Bahnhof Treptower Park alarmiert worden. Der Imbiss in unmittelbarer Nähe an der Puschkinallee stand da bereits komplett in Flammen und brannte in der Folge völlig aus. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt.