Anschlag auf Berliner S-Bahnhof: BKA fahndet nach Frau

Das Bundeskriminalamt (BKA) fahndet nach einer Frau, die im Juni 2017 an einem Brandanschlag am S-Bahnhof Treptower Park beteiligt gewesen soll. Am Mittwochvormittag veröffentlichte die Behörde Fotos der unbekannten Frau und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei ihrer Identifizierung.

Das Bundeskriminalamt (BKA) fahndet nach einer Frau, die im Juni 2017 an einem Brandanschlag am S-Bahnhof Treptower Park beteiligt gewesen soll. Am Mittwochvormittag veröffentlichte die Behörde Fotos der unbekannten Frau und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei ihrer Identifizierung.

Das Bundeskriminalamt (BKA) fahndet nach einer Frau, die im Juni 2017 an einem Brandanschlag am S-Bahnhof Treptower Park beteiligt gewesen soll. Am Mittwochvormittag veröffentlichte die Behörde Fotos der unbekannten Frau und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei ihrer Identifizierung.

Das Bundeskriminalamt (BKA) fahndet nach einer Frau, die im Juni 2017 an einem Brandanschlag am S-Bahnhof Treptower Park beteiligt gewesen soll. Am Mittwochvormittag veröffentlichte die Behörde Fotos der unbekannten Frau und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei ihrer Identifizierung.

Das Bundeskriminalamt (BKA) fahndet nach einer Frau, die im Juni 2017 an einem Brandanschlag am S-Bahnhof Treptower Park beteiligt gewesen soll. Am Mittwochvormittag veröffentlichte die Behörde Fotos der unbekannten Frau und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei ihrer Identifizierung.

Im Juni 2017 war ein Feuer in einem Kabelschacht am Bahnhof Treptower Park gelegt worden. Nun veröffentlichte das BKA Bilder.

Das Bundeskriminalamt (BKA) fahndet nach einer Frau, die im Juni 2017 an einem Brandanschlag am S-Bahnhof Treptower Park beteiligt gewesen sein soll. Am Mittwochvormittag veröffentlichte die Behörde Fotos der Unbekannten und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei ihrer Identifizierung. Die Frau habe sich kurz vor der Brandlegung in den Morgenstunden des 19. Juni 2017 in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgehalten, so die Bundesbehörde.

Die Personenbeschreibung des BKA:

Alter: 16-30 Jahre

Größe: 169-176 cm

rosa gefärbte Haare

Kleidung: heller Sweater, braune Handtasche, schwarze eng anliegende Hose, helle Sportschuhe, blaues Halstuch

Hinweise nimmt das BKA unter der Telefonnummer 0228 - 99 2222 110 oder per Mail entgegen.

Foto: BKA

Unbekannte hatten an dem Tag am S-Bahnhof Treptower Park vermutlich ein Feuer in einem Kabelschacht gelegt. Der Anschlag führte damals zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. In anderen Bundesländern hatten Unbekannte auf ähnliche Weise zugeschlagen.

Die Bundespolizei sprach im Juni 2017 von insgesamt 13 Anschlägen. Ermittler gingen damals von einem politischen Hintergrund mit Bezug zum G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 aus. Nach den Brandstiftungen war im Internet ein vermeintliches linksextremistisches Bekennerschreiben aufgetaucht.

Mehr zum Thema:

Nach Anschlag: S-Bahn-Störungen noch bis Dienstagabend

Keine Kapitalismuskritiker, einfach nur Straftäter

Vor G20-Gipfel – Brandanschläge auf Bahn bremsen Zugverkehr

Anschlag auf Kabelschacht: Reparaturen dauern bis Dienstag