Brandstifter haben an diesen Autos Feuer gelegt

In Lichtenberg haben in der Nacht gleich mehrere Autos gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Berlin-Lichtenberg Brandstifter zünden mehrere Autos an

Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zum 1. Mai an der Wartiner Straße im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Mindestens zwei Autos sowie ein Lkw mit Anhänger hatten nach Polizeiangaben gebrannt. Ob alle direkt angezündet wurden oder Feuer übergriff, war zunächst nicht klar.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse.

( BM )