Mann hetzt Kampfhund auf Türken - Verdächtiger festgenommen

Der Mann, der mit einer Begleiterin am Abend des 20. April 2018 von zwei Männern beleidigt und von einem Pitbull attackiert worden sein soll, hat am Sonntagabend in Rummelsburg seinen möglichen Peiniger wiedererkannt. Er sah den Mann auf der Weitlingstraße, wo dieser einen Hund spazierenführte. Gegen 20 Uhr rief er die Polizei. Der 37 Jahre alte Wiedererkannte wurde vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zu seinem mutmaßlichen Mittäter und zur Feststellung weiterer Zeugen dauern an.

Der noch unbekannte mutmaßliche Mittäter wird wie folgt beschrieben:

Deutscher

etwa 30 Jahre alt

170 bis 180 cm groß, schlanke, sportliche Statur

kurze, braune Haare

war bekleidet mit einem weißen oder gelben T-Shirt mit Logo-Aufdruck

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann sachdienliche Angaben zum Tathergang sowie zum zweiten Tatverdächtigen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt in 12101 Berlin-Tempelhof, Bayernring 44, zu den Bürodienstzeiten unter den Telefonnummer (030) 4664–953400 sowie (030) 4664-953410 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-950130, per E-Mail unter lka534@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kampfhunde attackieren 39 Menschen in Berlin In Berlin haben als gefährlich eingestufte Hunde im vergangenen Jahr 39 Menschen verletzt oder bedrohlich angesprungen. Kampfhunde attackieren 39 Menschen in Berlin

( BM/seg )