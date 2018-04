Auf Fahrgast in U7 eingeprügelt - Polizei sucht diese Männer

Mit Fotos aus der Überwachungskamera sucht die Polizei ein Trio, das im Februar einen 27-Jährigen in der U7 in Neukölln angriff.

Die gesuchten Männer sollen nach Angaben der Polizei am 12. Februar dieses Jahres gegen 22.20 Uhr in der U-Bahn einen Mann angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei sei das Trio unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock, einem Gürtel und Pfefferspray auf den 27-Jährigen losgegangen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Angreifer flüchteten anschließend aus dem U-Bahnhof Grenzallee, wobei sie noch BVG-Einrichtungen beschädigten.

Die Ermittler fragen:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den abgebildeten Tätern machen?

Wer kennt den Aufenthaltsort oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664-573100 sowie außerhalb der Bürodienstzeit (030) 4664-571100 oder per E-Mail an Dir5K31@polizei.berlin.de oder eine andere Polizeidienststelle.

