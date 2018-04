Antisemitismus in Berlin

Antisemitismus in Berlin Video zeigt Angriff auf Juden in Prenzlauer Berg

Wegen eines antisemitischen Angriffs in Prenzlauer Berg ermittelt der Staatsschutz der Berliner Polizei. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, wurden zwei Kippa tragende Männer am Dienstagabend aus einer Gruppe heraus attackiert. Die Täter konnten fliehen, nach ihnen wird nun gefahndet. Das Opfer filmte den Angriff.

Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) veröffentlichte am Dienstagabend Videoaufnahmen der Attacke. In dem kurzen Film ist zu sehen, wie ein junger Mann den Filmenden mit einem Gürtel angreift. Dabei ruft er "Yahudi" (arabisch für Jude). Nach einigen Schlägen mit dem Gürtel wird er von einem Begleiter weggezogen. Der Angreifer wurde in dem Video nachträglich unkenntlich gemacht.

Antisemitischer Angriff in #Berlin – ein Mann schlägt mit einem Gürtel auf einen Mann ein und bezeichnet ihn wiederholt als "Yahudi" (arabisch für "Jude"). #Antisemitismus pic.twitter.com/YCHVgCF1ox — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 17, 2018

JFDA-Sprecher Levi Salomon sagte in einer Mitteilung zu der antisemitischen Attacke: "Es ist unerträglich anzusehen, dass ein junger jüdischer Mann auf offener Straße im gut situierten Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg angegriffen wird, weil er sich als Jude zu erkennen gibt. Das zeigt, dass jüdische Menschen auch hier nicht sicher sind. Nun sind Politik und Zivilgesellschaft gefragt. Wir brauchen keine Sonntagsreden mehr, sondern es muss gehandelt werden."

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr an der Raumerstraße in der Nähe des Helmholtzplatzes. Opfer des Angriffs wurde demnach ein 21 Jahre alter Israeli. Begleitet wurde der Mann von einem 24 Jahre alten Deutschen. Beide trugen laut Polizei eine Kippa, die kreisrunde Kopfbedeckung männlicher Juden. Der Angriff erfolgte demnach aus einer Gruppe von etwa drei Männern.

"Die Betroffenen werden derzeit befragt", sagte der Polizeisprecher. Der Staatsschutz versuche nun, die Täter zu ermitteln. Sollten diese Ermittlungen erfolglos bleiben, könne mit dem Videomaterial auf Anordnung eines Richters auch öffentlich nach den Angreifern gefahndet werden, so der Sprecher.

