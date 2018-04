31-Jähriger masturbiert in S-Bahn vor Fahrgästen

Bundespolizisten haben am frühen Sonnabendmorgen einen Mann vorläufig festgenommen, der sich in einer S-Bahn vor zahlreichen Fahrgästen entblößte und masturbierte.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, zog sich der Mann gegen 2.15 Uhr in der S-Bahn zwischen Zoologischer Garten und Hauptbahnhof vor anderen Fahrgästen seine Hose herunter und masturbierte. Bundespolizisten nahmen den 31-Jährigen am Hauptbahnhof fest, als er erneut neben einer Reisenden saß und masturbierte.