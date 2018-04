Polizei räumt verwahrlostes Haus in Wedding

In Berlin-Wedding hat am Montag die Räumung eines bekannten, sehr heruntergekommenen Hauses in der Kameruner Straße/Ecke Lüderitzstraße begonnen. Die Polizei war auf Antrag des Bezirksamtes Mitte im Einsatz. Nach Erteilung des Räumungsbefehls gegen 9.00 Uhr betraten Polizeikräfte das Haus in weißen Schutzanzügen.

Der genaue Hintergrund ist noch unklar. Das Haus war immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil die mehr als 100 Mieter nach Ansicht des Bezirksamtes in prekären Verhältnissen leben.

Eigentümer Santosh A. ließ auch andere Wohnhäuser verfallen

Schon bei einem Rundgang im vergangenen Jahr stellten Kontrolleure fest, dass der Müll nicht abgeholt wird, dass Wasser durch die Decke tropft und dass das Haus von Ratten befallen ist. Eine Hausverwaltung, an die sich die Mieter wenden können, existiert zudem nicht. Den Mietern droht die Obdachlosigkeit, weil das Haus bald nicht mehr bewohnbar ist.

Der Eigentümer Santosh A., der die Immobilie geerbt hat, ist in Berlin bereits bekannt, weil auch in weiteren Wohnhäusern des Mannes chaotische Zustände herrschen.

