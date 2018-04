Leerstehende Lagerhalle brennt in Prenzlauer Berg

Feuer an einer leerstehenden Lagerhalle in Prenzlauer Berg

An der Hermann-Blankenstein-Straße in Prenzlauer Berg steht eine Lagerhalle in Flammen. 80 Einsatzkräfte sind vor Ort.

In Prenzlauer Berg ist am Samstagabend ein leerstehendes Gewerbegebäude in Brand geraten. Laut Feuerwehr handelt es sich um eine Lagerhalle an der Hermann-Blankenstein-Straße. Auf dem Gelände finden derzeit offenbar Sanierungs- und Umbauarbeiten statt. Beim Brand kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die in Prenzlauer Berg weithin sichtbar ist. Auch im benachbarten Friedrichshain riecht es der Feuerwehr zufolge nach dem Qualm.

Rund 80 Einsatzkräfte sind nach Feuerwehr-Angaben am Brandort. Verletzte habe man bislang nicht festgestellt. Auch Spezialkräfte vom Technischen Dienst seien vor Ort. Gegen 20.30 Uhr hatte das Feuer das Hallendach erfasst.

