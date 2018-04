Mann verletzt nach Festnahme drei Polizisten in Dienststelle

Der 30 jahre alte Mann hatte sich am Berliner Hauptbahnhof mit einem weiteren Mann geprügelt. Später griff er auch noch Polizisten an.

Ein 30 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend nach seiner Festnahme am Berliner Hauptbahnhof drei Bundespolizisten attackiert. Drei Beamte wurden dabei verletzt.

Gegen 19 Uhr hatten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im unteren Bereich des Bahnhofsgebäudes gemeldet. Die Beamten fahndeten sofort nach den Tatverdächtigen und nahmen einen der Männer anhand der Täterbeschreibung fest.

In der Dienststelle angekommen, versuchte der Festgenommene zu flüchten. Dabei schlug er mit der Faust in Richtung eines Beamten, ohne diesen zu treffen. Als die Polizisten den Angreifer aus Treptow-Köpenick zu Boden brachten, verletzten sich drei von ihnen. Ein Beamter erlitt eine Prellung am Ringfinger, ein anderer wies Abschürfungen am Unterarm auf. Ein dritter Beamter musste mit einer blutenden Risswunde am Daumen ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Die Bundespolizei leitete gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein. Der Angreifer ist bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannt. Aufgrund seines aggressiven und psychisch auffälligen Verhaltens lieferten Rettungskräfte und Bundespolizisten den Mann in ein Krankenhaus ein.

( BM )