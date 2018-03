Schleuser boten Frauen bis zu 7000 Euro für eine Scheinehe

Frankfurt (Oder). Die Bundespolizei hat eine mutmaßliche Schleuserbande festgenommen, die für vietnamesische Männer Scheinehen arrangiert haben soll.

Wie die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilten, durchsuchten rund 100 Beamte am Morgen zwölf Wohnungen und Gewerberäume in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen.