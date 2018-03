Homosexueller Mann in Neukölln mit Messer angegriffen

In der Mainzer Straße in Neukölln ist es es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer Attacke auf zwei homosexuelle Männer gekommen, wie die Berliner Polizei am Freitagabend mitteilte.

Ein 27-Jähriger und sein 24 Jahre alter Freund, die ihre Arme untergehakt hatten, wurden von zwei Jugendlichen nach Zigaretten gefragt, ignorierten dies aber und gingen weiter. Die Jugendlichen folgten dem Paar, wobei einer der Verfolger dem 24-Jährigen von hinten gegen den Kopf schlug. Einer der Jugendlichen stach dem Mann schließlich noch mit dem Messer in den Oberschenkel.

Die Verletzte und sein Partner retteten sich in eine nahegelegene Bar, wo Gäste einen Rettungswagen und die Polizei alarmierten. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Der 24-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo die Stichwunde versorgt werden musste. Lebensgefahr besteht nicht.

( BM )