Frau versucht 20-Jähriger in U6 Kopftuch vom Kopf zu reißen

Berlin. Eine Frau hat am Donnerstag gegen 18 Uhr Anzeige erstattet, da eine Frau versucht hat, ihr das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Laut Polizei beschimpfte die unbekannte Täterin die 20-Jährige in Tegel in der U6 in Richtung Mariendorf zunächst fremdenfeindlich. Anschließend versuchte sie dann mehrmals der Frau das Kopftuch vom Kopf zu reißen.

Die Geschädigte konnte sich dagegen wehren und drohte der Täterin, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließ die Unbekannte den Zug und flüchtete. Verletzt wurde die Beschimpfte nicht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen.

( BM )