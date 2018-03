14-Jährige in Hohenschönhausen getötet - Mordkommission ermittelt

Berlin. Eine 14 Jahre alte Jugendlichen ist am Mittwoch in in Alt-Hohenschönhausen getötet worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Demnach fand die Mutter gegen 17:30 Uhr ihre schwerverletzte Tochter in der Wohnung der Familie in der Plauener Straße. Die verständigten Rettungskräfte versuchten noch, die Jugendliche zu retten, doch schließlich erlag die 14-Jährige ihren schweren Verletzungen. Hintergründe und Tatgeschehen sind laut Polizei noch völlig unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Fundort der Leiche in der Wohnung der Familie auch der Tatort.

Nach Angaben der Polizei deuten die Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen hin. Laut "Berliner Zeitung" handelt es sich um Stichverletzungen. Zur Zeit sind Kriminaltechniker der Mordkommission vor Ort, um Spuren zu sichern. Sie durchkämmten außerdem ein angrenzendes Baugrundstück.

Laut Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte eine Obduktion der Leiche am Donnerstagvormittag, dass die 14-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Weitere Details könnten im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht veröffentlicht werden.

Die heute Vormittag durchgeführte Obduktion der 14-Jährigen hat den Verdacht bestätigt, dass die Jugendliche Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Weitere Details können derzeit im Hinblick auf die Ermittlungen nicht veröffentlicht werden. — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 8, 2018

Das Opfer ist deutsche Staatsangehörige. Die Familie des getöteten Mädchens lebte offenbar sehr zurückgezogen. Kaum ein Nachbar konnte etwas über sie sagen. Polizeibeamte sind seit heute Vormittag mit einem Foto der 14-Jährigen in der gesamten Nachbarschaft unterwegs, in der Hoffnung, etwas über das Mädchen und seine Kontakte zu erfahren. Bislang offenbar ohne Ergebnis.

Bei der Getöteten in Alt-#Hohenschönhausen handelt es sich um eine 14-Jährige. Die #PM mit weiteren Einzelheiten hat unsere Pressestelle eben veröffentlicht.

^tsm pic.twitter.com/e3misQLGao — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 8, 2018

