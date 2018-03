Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Sohn tötet Vater und verletzt Mutter schwer: In der Nacht zu Mittwoch hat sich im Berliner Ortsteil Wilhelmstadt ein Familiendrama ereignet. Dort hatte ein 24-jähriger Mann bei einem Streit auf seine Eltern eingestochen. Die 45 Jahre alte Mutter kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 55 Jahre alte Vater starb noch vor Ort. Lesen Sie HIER mehr!

Handtaschenräuber halten Frau Waffe an den Kopf: Ein Mann und eine Frau haben in Tegel eine 44-Jährige bedroht und versucht, ihr die Tasche zu rauben. Die beiden Unbekannten sollen der Frau am Dienstagabend zunächst bis zu ihrer Haustür an der Bernauer Straße gefolgt sein. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann soll dann versucht haben, der Frau die Handtasche zu entreißen. Als das misslang, zog seine Komplizin eine Waffe und richtete sie auf den Kopf der Frau. Da die 44-Jährige unentwegt um Hilfe rief, ließen die beiden Täter von ihr ab und flüchteten. Die Frau blieb unverletzt.

Unfall in Friedrichshain: Ein Autodieb krachte frontal in einen Streifenwagen

Foto: Thomas Peise

Autodieb rammt Polizeiauto: Ein Kleinbus ist am Dienstagabend in Friedrichshain mit einem Polizeiauto zusammengeprallt. Dabei wurde eine Polizistin verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es an der Wedekindstraße. Der Kleinbus war zuvor gestohlen worden. Der Fahrer floh nach der Kollision. Lesen Sie HIER mehr!

Unfall auf A2 - Transporter rutscht von der Fahrbahn: Auf der Autobahn A2 im Kreis Potsdam-Mittelmark hat es einen Glätteunfall mit einem Schwerverletzten gegeben. Ein Kleinbus war am späten Dienstagabend zwischen Ziesar und Wollin rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Mann wurde schwer verletzt, fünf weitere Menschen blieben unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die A2 in Richtung Berlin gesperrt.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

Verkehrsmeldungen

Staustellen

A100 (Stadtring), A115 (Avus) und Bereich Messe/ICC (Westend): Auf dem Messegelände beginnt die Internationale Tourismusbörse (ITB). Bis Sonntag ist in diesem Bereich mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. In den Vormittagsstunden sollte der Messedamm gemieden werden. Zum Veranstaltungsende um 18 Uhr wird es im Bereich Messedamm und Masurenallee zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommen. Darüber hinaus sind längere Anfahrtszeiten zu den Flughäfen Tegel und Schönefeld zu berücksichtigen.

Marzahn: Auf der Rhinstraße beginnen in den Mittagsstunden neue Bauarbeiten. In Richtung Friedrichsfelde ist die Straße dann vor der Kreuzung Landsberger Allee auf zwei Fahrstreifen verengt. Das Linksabbiegen in die Landsberger Allee ist nicht möglich. Die Umleitung erfolgt via Allee der Kosmonauten und Märkische Allee. Das Ende der Arbeiten ist für den 16. März geplant.

Prenzlauer Berg: Um etwa 7 Uhr wird eine Baustelle auf der Danziger Straße eingerichtet. In Richtung Friedrichshain sind in Höhe Volkspark hinter der Paul-Heyse-Straße bis Mitte April nur zwei Fahrstreifen frei.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Handballspiels in der Max-Schmeling-Halle kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab etwa 17.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Wetter

Dichte Wolkenfelder ziehen über uns hinweg. Sie bringen zunächst zeitweise Schnee. Im Laufe des Tages mischen dann auch immer mehr Regentropfen unter die Schneeflocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad. Der Wind weht schwach aus West. Nachts sinken die Temperaturen auf 2 bis 0 Grad.

( BM )