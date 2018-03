Während ein Mann auf einem Parkplatz in Friedrichshain feststellte, dass sein VW geklaut wurde, krachte der Dieb in ein Polizeiauto.

Unfall in Berlin Autodieb klaut VW-Bus und kracht in Polizeiauto

Unglaublicher Vorfall in Friedrichshain: Ein Mann musste am Dienstagabend nach einem Einkauf feststellen, dass sein blauer VW-Bus vom Supermarkt-Parkplatz verschwunden war. Der Autodieb kam aber nicht weit. In der Nähe des Supermarkts stieß er an der Ecke Rüdersdorfer Straße und Wedekindstraße mit einem Polizeiauto zusammen. Der Fahrer des Busses stieg aus dem an der Front stark beschädigten Fahrzeug und floh zu Fuß. Eine Polizistin musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch der Besitzer des Busses fand sich nach Informationen der Berliner Morgenpost rasch an der Unfallstelle ein, musste aber feststellen, dass der Autodieb längst verschwunden war. Die Polizei ermittelt.

( BM/seg )