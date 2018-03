Aktuell: Wohnhaus in Flammen - Menschen flüchten aufs Dach

Berlin. Bei einem Feuer in Charlottenburg an der Kaiser-Friedrich-Straße 152 sind derzeit mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Gemeldet wurde ein Massenanfall von Verletzten. In einem Mietshaus steht eine Wohnung in Flammen. Mehrere Personen sind auf das Dach des Gebäudes geflohen, sie konnten inzwischen offenbar gerettet worden. Das Feuer droht auf weitere Wohnungen überzugreifen.

Rettungskräfte haben im Innenhof des Gebäudes Sprungkissen aufgebaut. Außerdem wurde ein Leiterwagen hinzugezogen. Wegen der zahlreiche Einsatzfahrzeuge kommt es auf der Kaiser-Friedrich-Straße zwischen Kantstraße und Stuttgarter Platz zu Einschränkungen für den Verkehr.

Mehr in Kürze.

( ag )