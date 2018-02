Toter in Charlottenburger Kirchengemeinde gefunden

Berlin. Wie die Polizei bestätigte, wurde der Tote in der Nacht in einem Gebäude der "Paroisse Catholique Francophone" an der Schillerstraße in Charlottenburg gefunden. Die Beamten waren Donnerstagabend gegen 23 Uhr alarmiert worden, nachdem Zeugen zuvor einen lautstarken Streit gehört hatten.

"Die Auffindesituation lässt klar auf ein Tötungsdelikt schließen", sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost. Kriminaltechniker rückten zur Untersuchung an und sicherten Spuren. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Gemeinde existiert seit 1945 und ist eine Anlaufstelle für französischsprachige katholische Christen in Berlin. Sie untersteht dem Berliner Erzbischof Heiner Koch und gehört zur Gemeinde Herz Jesu an der Straße Alt-Lietzow. Jeden Sonntag um 11 Uhr wird in der Kirche St. Thomas von Aquin ein Gottesdienst in französischer Sprache gefeiert.

