Kinderhasser in Pankow Auf Spielplatz Rasierklinge in Kinderhandschuhen versteckt

Berlin. Offenbar ein Kinderhasser hat auf einem Spielplatz am Andreas-Hofer-Platz in Pankow in Kinderhandschuhen eine Rasierklinge versteckt. Eine Spaziergängerin hob die Strick-Handschuhe am Dienstagvormittag arglos auf und verletzte sich an der scharfen Klinge.

Weitere Fälle sind der Polizei bisher nicht bekannt. Die Polizei mahnt aber zur Achtsamkeit. Einen ähnlichen Fall gab es vergangenen März auf einem Spielplatz an der Semmelweisstraße in Altglienicke (Treptow Köpenick). Damals waren mehrere Rasierklingen auf einer Schaukel sowie im Sand gefunden worden. 2015 wurden vier Fälle in Prenzlauer Berg publik. Damals waren unter anderem am Humannplatz Rasierklingen ausgelegt worden. In keinem der Fälle konnte ein Täter ermittelt werden.

Heute Vormittag fand eine Spaziergängerin auf einem Spielplatz auf dem Andreas-Hofer-Platz (#Pankow) ein paar Strick-Kinderhandschuhe, in dem sich je eine Rasierklinge befand und verletzte sich daran. Weitere Fälle wurden nicht bekannt.

( BM )