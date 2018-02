Innsbrucker Platz: Frau reißt Muslimin Burka vom Kopf

Berlin. Wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes gegen eine Frau.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 54-Jährige in einem Lebensmitteldiscounter am Innsbrucker Platz eine 28 Jahre alte Frau zunächst fremdenfeindlich beleidigt und ihr anschließend die Burka vom Kopf gerissen haben. Die 28-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt und verließ umgehend das Geschäft.