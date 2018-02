Massenschlägerei am Bahnhof Zoo - mehrere Verletzte

In der Nacht zu Sonntag hat es am Bahnhof Zoo eine große Schlägerei gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Berlin. Die Polizei musste gegen 2:30 Uhr in der Nacht zum Sonntag eine Schlägerei am Bahnhof Zoo in Berlin-Charlottenburg auflösen. Es seien mindestens zehn Personen an der Auseinandersetzung am Hardenbergplatz beteiligt gewesen, wahrscheinlich eher mehr, sagte ein Sprecher der Polizei.

Vier Personen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilte er mit. Genaue Angaben zur Zahl der Verletzten konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen. Laut ersten Informationen von vor Ort sollen sieben Personen zum Teil schwer verletzt worden sein. Mehrere Personen erlitten Schnittverletzungen, sagte der Sprecher. Womit diese zugefügt wurden, konnte er zunächst nicht mitteilen. Laut ersten Informationen von vor Ort hätten sich die Gruppen auch mit abgeschlagenen Flaschen attackiert. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort.

Zwei Beteiligte hat die Polizei vorläufig festgenommen.

( dpa/BM )