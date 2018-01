Gartenlaube in Flammen - Stadtautobahn gesperrt

Eine Gartenlaube am Heckerdamm in Charlottenburg ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, handele es sich um eine leerstehende Laube in einer Kleingartenanlage. Wegen der Rauchentwicklung wurde die Stadtautobahn A100 zwischen Beusselstraße und Jakob-Kaiser-Platz in beide Richtungen voll gesperrt. In beide Fahrtrichtungen bildete sich schnell ein Stau.

Foto: VIZ Berlin

Menschen waren laut Feuerwehr nicht in Gefahr. 29 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen. Dabei wurden auch zwei Propangasflaschen gesichert.

Wie die BVG mitteilte, sind auch die Busse TXL, 123 und 106 "enorm" verspätet. Die umliegenden Straßen seien auch sehr voll.

TXL/123/106: durch die Sperrung der Autobahn zwischen Jakob-Kaiser-Platz und der Beusselstr. kommt es zu enormen Verspätungen. Die Straßen runderherum sind leider auch sehr voll. https://t.co/iLAV90Emdx@berlinairport — BVG Bus (@BVG_Bus) January 30, 2018

( alu )