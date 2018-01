Transsexuelle geschlagen - Polizei fahndet mit Foto

Ein Mann hat im U-Bahnhof Franz-Neumann-Platz in Reinickendorf die Transsexuelle beschimpft und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Die Berliner Polizei sucht mit einem Foto nach Zeugen, die Angaben zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine Transsexuelle machen können. Ein bislang unbekannter Mann hatte sie im U-Bahnhof Franz-Neumann-Platz in Reinickendorf beschimpft und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. Juni 2017, einem Mittwoch. Gegen 15.15 Uhr stand die zum Tatzeitpunkt 31-Jährige an einem Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig, um sich ein Ticket zu ziehen. Hinter ihr erschienen kurz darauf zwei Männer, von denen einer sie bedrängte. Als der Mann bemerkte, dass es sich um eine Transsexuelle handelte, soll er sie beschimpft und ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau erlitt bei dem Übergriff eine Gehirnerschütterung und mehrere Hämatome im Gesicht.

Wer kennt diesen Mann?

Foto: Polizei Berlin Der Mann soll 20 bis 25 Jahre alt und circa 175 cm groß sein.

Die Kriminalpolizei fragt:

• Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

• Wer hat den Täter vor, bei oder nach der Tat gesehen?

• Wer kann weitere sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Täter machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof, Bayernring 44 unter der Telefonnummer (030) 4664–953124 oder per Email an LKA531@polizei.berlin.de, über die Internetwache Berlin sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.