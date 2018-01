Frau in S-Bahn sexuell belästigt und ins Gesicht geschlagen

Die 35-Jährige war in der Nacht zu Sonntag in einer S-Bahn unterwegs, als sie von einem Unbekannten begrapscht und attackiert wurde.

Berlin. Eine 35-Jährige ist in der Nacht zu Sonntag in einer Berliner S-Bahn sexuell belästigt und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Demnach sei die Frau aus Pritzwalk (Prignitz) gegen 23.10 Uhr in einer S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Treptower Park unterwegs gewesen, als sich ihr der Mann näherte. Er küsste die Frau und berührte sie am Po, an den Brüsten und am Unterschenkel.

Die Frau wehrte sich gegen die Belästigung. Daraufhin schlug ihr der Unbekannte mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Nachdem zwei Zeugen einschritten, ergriff der Mann am S-Bahnhof Treptower Park die Flucht.

Die beiden Zeugen alarmierten die Polizei und warteten am Bahnhof Plänterwald gemeinsam mit der 35-Jährigen auf die Beamten. Die Frau erlitt durch den Angriff Schwellungen und Rötungen im Gesicht. Rettungskräfte versorgten sie noch vor Ort.

Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung ein.

( bee )