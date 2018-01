Betrunkene 21-Jährige bedroht Sanitäter mit Küchenmesser

Berlin. Erneut sind Berliner Sanitäter bei einem Rettungseinsatz bedroht worden. Dabei soll eine betrunkene 21-Jährige die Rettungskräfte mit einem Messer bedroht haben. Später soll die Frau ein Gefäß auf eine Polizistin geworfen haben.

Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizei bei einem Rettungseinsatz in einer Wohnung an der Blechenstraße in Weißensee gegen 0.45 Uhr. Dort war eine 13-Jährige kollabiert, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatte. Als die Sanitäter in der Wohnung eintrafen, soll die 21-Jährige den Einsatz zunächst verbal gestört haben. Dann soll sie laut Zeugenaussagen ein Küchenmesser gezückt und in Richtung der Sanitäter geschwungen haben.

Eintreffende Polizisten beruhigten die Situation zunächst. Als die Sanitäter die 13-Jährige in ein Krankenhaus bringen wollten und auch die Polizisten das Haus verlassen hatten, zerschellte vor dem Haus in unmittelbarer Nähe einer Polizistin ein Glasgefäß. Die Splitter trafen die Beamtin am Bein. Da die Polizisten die 21-Jährige verdächtigten, für den Wurf verantwortlich gewesen zu sein, kehrten sie in die Wohnung zurück. Dort leistete die junge Frau Widerstand. Sie wurde festgenommen und in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Anschließend wurde sie wieder entlassen.

Erst in der Nacht zu Sonnabend hatte ein Angriff auf Sanitäter in Kreuzberg für Bestürzung gesorgt. Dabei soll ein 37-Jähriger zwei Sanitäter mit Böllern beworfen haben.

( bee )