Überfall auf Juwelier - 17-Jähriger festgenommen

Die Polizei fasste am Donnerstag einen mutmaßlichen Schmuckräuber (Archiv)

Drei Männer haben Donnerstag einen Juwelier in Neukölln überfallen. Die Polizei nahm einen 17-Jährigen fest, zwei Komplizen entkamen.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Donnerstagvormittag einen 17-Jährigen festgenommen, der mit zwei Komplizen einen Juwelier in Neukölln überfallen haben soll. Das Trio soll gegen 10.50 Uhr dem 62 Jahre alten Inhaber des Juweliergeschäftes in der Karl-Marx-Straße vorgetäuscht haben, sich für dessen Schmuck zu interessieren, teilte die Polizei mit.

Kurz darauf soll der Juwelier von hinten ergriffen sowie geschlagen und in das Büro gedrängt worden sein. Während zwei der Räuber die Auslagen mit dem Schmuck geleert haben sollen, gelang es dem leicht verletzten Inhaber, den Alarmknopf zu drücken.

Zwei Räuber entkommen unerkannt

Das Trio flüchtete mit der Beute aus dem Geschäft, doch Zeugen des Überfalls verfolgten die Männer auf der Straße. Letztlich gelang es den zum Einsatzort gerufenen Polizisten, einen der flüchtenden in der Karl-Marx-Straße Ecke Braunschweiger Straße festzunehmen. Seine beiden Komplizen entkamen derweil unerkannt mit der Beute.

Mehr zum Thema:

Räuber überfallen Juwelier - der wehrt sich

Raubüberfall in Neukölln – Täter flüchten ohne Beute