Mutmaßlicher Betrüger fährt Beamte an: Polizisten verletzt

Berlin. Zwei Polizisten sind am Dienstagabend bei einem Einsatz in Kreuzberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten das Fahrzeug eines mutmaßlichen Ticketbetrügers stoppen. Der 30 Jahre alte Fahrer gab jedoch Gas. Dabei wurde ein 25 Jahre alter Beamter mitgerissen und auf die Straße geschleudert. Ein 24 Jahre alter Kollege rettete sich mit einem Sprung und verletzte sich dabei ebenfalls.

Zuvor hatte eine Zeugin gegen 19.30 Uhr die Polizisten alarmiert, weil ihr an der Lübbener Ecke Görlitzer Straße ein Mann eine gefälschte Monatskarte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verkauft hatte. Die Zivilbeamten stellten sich dem mutmaßlichen Betrüger, der in einem BMW wartete, mit ihrem Auto in den Weg. Sie näherten sich, gaben sich als Polizisten zu erkennen und forderten den Mann zum Aussteigen auf. Dabei hatte einer der Beamten seine Dienstwaffe in der Hand. Als er die Fahrertür öffnen wollte, fuhr der Mann jedoch los und verletzte dabei die Polizisten.