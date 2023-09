Golfgeflüster O’zapft is am 19. Loch des Golfplatzes

Bayerisches Brauchtum wird ja in Berlin gern belächelt, aber kaum ist September, wird in der Hauptstadt an so vielen Orten Oktoberfest gefeiert, dass sich jeder Münchner verwundert die Augen reiben muss. Auch in einigen Golfclubs der Region ist das Clubrestaurant zur Zeit weiß-blau geschmückt und das Bierfass angezapft.

Nach der Runde schmeckt das Festbier sehr erfrischend und Brezeln taugen gut als Rundenverpflegung, wie die Golfer beim Final-Turnier vom Berliner Kultur & Medien Cup in Gross Kienitz feststellen konnten.

Flugshow über den Fairways

Organisiert wird die kleine Turnierserie von Wolfgang Weber, der während seiner Zeit als Lufthansa-Pressesprecher 18 Jahre lang den beliebten Lufthansa Medien Cup veranstaltete, und von Ulrich Rauhut, Inhaber der Marketing Agentur Prodesign. Flugzeug-Fans, sogenannten „Planespottern“, bietet der Himmel über dem Robert-Baker-Platz in Gross Kienitz beste Sicht auf die startenden Jets vom nahe gelegenen Flughafen BER. Auf manchen Fairways hat man fast das Gefühl, mit einem zu hohen Ball einen Flieger abzuschießen.

Mario Stuck schlug mit seinem Driver 246 Meter weit.

Foto: Petra Götze

Am Boden machte den Turnier-Teilnehmern der aufgrund eines Pilzbefalls schlechte Zustand der Grüns und das hohe Rough zu schaffen. Gespielt wurde überwiegend in Dreier-Flights, so dass die vorgabewirksame Turnierrunde in Rekordverdächtigen viereinhalb Stunden bewältigt wurde.

Schweinshaxe und Festbier nach der Runde

Da blieb anschließend mehr Zeit, sich für den Wiesn-Abend mit Dirndl und Lederhose zünftig aufzuschmücken. Das bayerisch-deftige Buffet mit Leberkäs, Schweinshaxe, Knödeln und Sauerkraut schmeckte den Golfern im preußischen Brandenburg hervorragend. Für die Gewinner darunter Andreas Radi, Oliver Stüber, Renate John und Claudia Birnstiel gab es als Preise Karten für Pop-Konzerte in der Mercedes-Benz Arena. Bruttosieger Mario Stuck freute sich über Roncalli-Tickets und hofft wie alle Teilnehmer, dass der Berliner Kultur & Medien Cup auch im nächsten Jahr fortgesetzt wird.