Golfen und Gutes tun

Golfturniere sind die perfekte Gelegenheit, Spenden zu sammeln. Wie jedes Jahr im September lud Hotel-Direktor Jürgen Gangl zum Charity-Golfturnier seines Park Inn Hotels zugunsten der Michael-Stich-Stiftung nach Groß Kienitz ein.

Die 100 Teilnehmer, die ein Startgeld von 145 Euro zahlen, lockt nicht nur die Aussicht auf eine sportliche Golfrunde und das anschließende Gala Dinner im Hotel am Alexanderplatz, sondern die Tatsache, dass der Wimbledon-Sieger selbst mitspielt und von der Arbeit seiner Stiftung erzählt.

„Wir klären in Schulen über Aids auf und erfüllen Wünsche von HIV-positiven Kindern. Ein Junge wollte so gern David Garrett treffen und wünschte sich eine eigene Geige - wir konnten beides möglich machen“, berichtete der ehemalige Tennis-Profi, der auch sehr gut mit dem Golfball umgehen kann: er schlug mit 296 Metern den längsten Drive.

Michael Stich Stiftung hilft HIV-positiven Kindern

In den elf Jahren, die das Turnier stattfindet, wurden insgesamt schon mehr als 250.000 Euro gesammelt. Diesmal konnte Michael Stich eine Spende über 35.000 Euro entgegen nehmen, mit der eine Sozialarbeiterin für Aids-kranke Mütter und Jugendliche an der Charité finanziert wird.

Charity Turnier des Lions Club Berlin-Wannsee: Peter Körber, Jens Eilert und die Leiterinnen der Kinderhäuser, Cindy Gill und Julia Böhmer (v.l.)

Foto: Petra Götze

Der Lions Club Wannsee lud zum Benefiz-Golfturnier an den Seddiner See ein und hatte Pech mit dem Wetter: die 100 Teilnehmer kämpften gegen Sturmböen und Regen, zudem wurde die Runde durch ein Gewitter unterbrochen. Die meisten Spieler hielten taper durch – auch dank der hervorragenden Rundenverpflegung, die die Lionsfreunde – oder ihre Frauen – selbst zubereiten.

Bei dem Turnier, gespielt wird Vierer-Scramble, steht der gute Zweck im Vordergrund: auch Nicht-Golfer dürfen mitspielen, was zu erstaunlichen Ergebnissen führt. Der Spendenerlös von insgesamt 11.000 Euro geht an die Ronald McDonald Elternhäuser an den Kliniken in Buch und Wedding und an das Kinderhaus „Hof und Sinn“ in Brandenburg.

Ich verabschiede mich für diese Turnier-Saison und wünsche Ihnen noch ein schönes Spiel im hoffentlich goldenen Oktober.