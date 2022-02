Schauspieler Stefan Jürgens veröffentlicht Gedichtband

Nach 14 Jahren berufsbedingter Pendelei zwischen Berlin und Wien hat die deutsche Hauptstadt Stefan Jürgens nun wieder ganz für sich. Der Abschied von Major Carl Ribarski in der „Soko Wien“ sei ihm nicht schwer gefallen, sagt der Schauspieler und Sänger, von seiner zweiten Wahlheimat aber doch. Dank neu gewonnener Freiheit und gegen den Corona-Blues fing Jürgens an, neben Songs auch Liebesgedichte aufzuschreiben. Um Euphorie und Glück zu verströmen, sagt er, und um als Mann einmal selbstbewusst mit dem Thema Gefühle umgehen. „Love Letters. Mutwillige Liebesergüsse“ erscheint passenderweise am Valentinstag (Books on Demand, 19 Euro), herausgegeben hat es Jürgens’ Partnerin Boriana Rosenmüller. Beim Spaziergang im Tiergarten erzählt er von anfänglichen Hemmungen, seine Liebeslyrik zu veröffentlichen und seinem Beitrag zur Überwindung von Geschlechtergrabenkämpfen.

Sie haben sich im vergangenen Jahr von der „Soko Wien“ verabschiedet. Um Platz für Neues zu schaffen?

Stefan Jürgens: Das war ein Schritt, der sich anbahnte. Nach 14 Jahren fängt man an, sich zu wiederholen. Und der Lebenshunger auf andere Dinge war groß, also musste ich mich entscheiden. Ich nehme gerne Überraschungen an, meine Laufbahn war geprägt von Haken, die ich geschlagen habe. Das war in den letzten Jahren nur eingeschränkt möglich.

Gleichzeitig bedeutet so ein Engagement Sicherheit. Gerade in Coronazeiten gibt es sicher viele Kollegen, die gerne so einen Job hätten.

Natürlich, ich habe mir wüste Beschimpfungen von Freunden und Kollegen anhören müssen, ob ich bekloppt sei, diesen Job in solchen Zeiten aufzugeben (lacht). Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Aber ich habe in meinem Leben festgestellt, dass es reine Vernunftentscheidungen nicht bringen. Ich wollte wieder ins kalte Wasser. Die warme, kuschelige Sicherheit hat sich erledigt. Mal sehen, was das in mir für Kreativität freisetzt. Ein Ergebnis ist auf jeden Fall schon mal das Buch.

Der Fokus hat sich bewusst von der Schauspielerei hin zum Schreiben verschoben?

Natürlich nicht grundsätzlich. Aber im vergangenen Jahr war das schon eher die Realität. Seit meinem letzten Drehtag im Mai in Wien gab’s hauptsächlich Angebote im Krimigenre. Das wollte ich nach 14 Jahren „Soko“ erst mal nicht. Die Tour im Herbst konnte ich durch Corona auch nicht zu Ende spielen. Schreiben ist da eine wunderbare Option.

Haben Sie im Geheimen schon immer Liebesgedichte geschrieben, aber nie veröffentlicht?

Genau so. Ich schreibe Gedichte, seitdem ich 16 war. Als Pubertierender waren meine Kumpels auf dem Fußballplatz, ich grübelte an der Welt und an mir. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Das habe ich dann vertont – und so bin ich zum Liedermachen gekommen. Aber am Anfang stand das Gedicht. Noch heute sind manche Songs zuerst Gedichte.

Und hatten Sie gar keine Hemmungen, Ihre Emotionen in die Öffentlichkeit zu tragen?

Am Anfang war es ein bisschen huihui, aber dann fand ich, es ist genau die richtige Zeit dafür. Die innere und die äußere. Wir leben doch seit zwei Jahren alle mit angezogener Handbremse. Ich wollte wieder mehr Euphorie und Glück verströmen. Das Leben hat trotz dieser Pandemie doch schöne Seiten, die gewürdigt werden wollen.

Das Buch hat die Widmung „Für Dich“. Ist das Fiktion oder sind die Gedichte tatsächlich als Ergebnis schwerer Verknalltheit entstanden?

Jedes Liebesgedicht hat einen Sender und einen Empfänger. Natürlich sind alle diese Gedichte für meine Liebste geschrieben. Aber das Schöne an Gedichten ist ja, dass jeder sich das herausnehmen kann, was für ihn passt. Gedichte und Songs werden nicht populär, weil man viel über den Autoren erfährt, sondern weil man sie sich zu eigen machen kann. Ich habe lange überlegt, ob ich die Gedichte veröffentlichen soll. Ich wurde überredet von der Herausgeberin, mit der mich zufälligerweise ein sehr enges Verhältnis verbindet. Um es mal so auszudrücken.

Wie fühlt es sich an, dass Private nun gedruckt zu sehen?

Gedichte sind eine Kunstform. Das ist ein Schutz. Wenn mir jemand sagt, meine Songtexte seien sehr persönlich, dann habe ich damit kein Problem. Das gehört zu meiner künstlerischen Arbeit dazu. Man faselt nicht irgendetwas heraus, sondern bringt das in eine Form, die dann im besten Fall nicht nur für einen selbst steht, sondern von anderen angenommen wird.

Das Buch ist bei Books on Demand erschienen. Haben sich die Verlage nicht um Ihre Liebesergüsse gerissen?

Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, ich hätte nicht versucht, Verlage anzusprechen. Aber um Lyrik ist es schwer bestellt. Hinzu kommt, dass wir bei der Gestaltung sehr spezielle Vorstellungen hatten. Und deshalb haben wir gedacht, wir machen es selbst.

Wie schreiben Sie? Per Hand oder digital?

Ehrlich gesagt sehr unromantisch, das mache ich mit meinem Tablet.

Das Buch erscheint am Valentinstag. Aus Marketinggründen oder weil Ihnen der Tag persönlich viel bedeutet?

Der Tag hat sich aufgrund des Inhalts natürlich angeboten. Aber Liebe kann man jeden Tag verschenken. Die Widmung „Für Dich“ hat ja auch für jeden eine eigene Bedeutung.

In der Ankündigung heißt es, Sie wollen den Geschlechtergrabenkämpfen der heutigen Zeit und toxischer Männlichkeit etwas entgegensetzen …

Wir stehen in der Konsequenz von 10.000 Jahren Patriarchat. Das macht uns allen sehr zu schaffen – zurecht. Das sollte komplett überholt sein, ist es aber nicht. Das führt zu Verhärtungen zwischen den Geschlechtern. Wenn wir diese ungerechte Form der Aufteilung der Welt nicht überwinden, werden wir nicht zu unserem vollen Potenzial finden. Das funktioniert nur gleichberechtigt. Wir Männer sind da in der Bringschuld. Ich wollte mit diesem Buch als Mann selbstbewusst mit dem Thema Gefühle umgehen. Ich glaube, dass jeder Mensch eine weibliche und eine männliche Seele hat. Und die gilt es zu verteidigen. Da kann einem eine so genannte männliche Erziehung schon mal im Wege stehen. Am Ende ist es aber ein Prozess als Mensch, nicht als Mann, der mit lange gefestigten Traditionen brechen muss.