Prinz Charles und Herzogin Camilla zum Volkstrauertag in Deutschland

Berlin. Prinz Charles und dessen Ehefrau Herzogin Camilla sind nach Berlin gereist, um am Gedenken zum Volkstrauertag teilzunehmen. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges stehen dabei die deutsch-britischen Beziehungen im Mittelpunkt, die sich von einer vormaligen Feindschaft im Krieg zu einer engen Freundschaft hin entwickelt haben.

Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Premiere: Charles ist das erste Mitglied der Königlichen Familie , das an einer zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilnimmt. Zudem sei geplant, dass der britische Thronfolger eine Gedenkrede im Bundestag hält.

Prinz Charles in Berlin: Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Prinz Charles legte zunächst an der Neuen Wache im Zentrum Berlins einen Kranz nieder. An der Zeremonie am Sonntagmittag nahmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundesratspräsident Reiner Haseloff und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (alle CDU) teil.

Die Neue Wache in Berlin-Mitte ist seit 1993 die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft.

Hintergrund: Volkstrauertag: Woran der stille Feiertag erinnert

Die handschriftliche Botschaft auf einer Karte am Kranz von Prinz Charles lautete: „In everlasting remembrance of all victims of conflict and tyranny. Charles.“ („In ewiger Erinnerung an alle Opfer von Konflikten und Tyrannei. Charles.“) Begleitet wurde der Thronfolger von seiner Ehefrau Herzogin Camilla.

Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla bei der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag in der Neuen Wache in Berlin.

Foto: ODD ANDERSEN / dpa

Zuvor hatten Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender Charles und Camilla im Schloss Bellevue zu einem Gespräch empfangen.

Prinz Charles spricht im Bundestag

Der Prinz von Wales und seine Frau sind anlässlich der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Berlin. Der Thronfolger hielt am frühen Nachmittag eine Rede bei der Feierstunde im Bundestag.

Der britische Thronfolger Prinz Charles, Prinz von Wales kam mit seiner Ehefrau Camilla, der Herzogin von Cornwall, nach Berlin.

Foto: ODD ANDERSEN / dpa

Am Vormittag war der 72-Jährige mit seiner Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Schloss Bellevue in Empfang genommen.

Lesen Sie mehr: Warum der Streit zwischen Harry und William die Monarchie gefährdet

(elik/dpa)