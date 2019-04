Young Icons Award: Lina Larissa Strahl freut sich über Preis

Berlin. Zum dritten Mal wurde am Dienstagabend im ehemaligen Kino Kosmos auf der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain vom digitalen Lifestylemagazin „Iconist“ der Young Icons Award vergeben. In zehn Kategorien wurden Nachwuchstalente aus den Bereichen Unternehmer, Modedesigner, Musiker, Künstler und Blogger geehrt.

Schauspieler August Wittgenstein

Foto: Jörg Krauthöfer

600 Gäste, darunter die 100 Nominierten und prominente Unterstützer wie Bloggerin Vreni Frost, Schauspieler August Wittgenstein und Kollegin Julia Dietze, waren der Einladung gefolgt. Über die Preisträger hatten zuvor die Leser in einem Online-Voting und eine Jury aus Gewinnern der Vorjahre abgestimmt.

Julia Dietze besuchte die Veranstaltung.

Foto: Jörg Krauthöfer

Unter ihnen die Models Sara Nuru und Marie Nasemann, Designerin Marina Hoermanseder und die Schauspieler Emilia Schüle und Tim Oliver Schultz.

Sängerin Lary Lou

Foto: Jörg Krauthöfer

Über einen Award freuen durften sich unter anderem Philip Siefer und Waldemar Zeiler von Einhorn in der Kategorie „Lifestyle Business“. Die beiden Gründer des Berliner Start-ups produzieren vegane Kondome in kreativ gestalteten Designverpackungen. Bei der Produktion spielen Nachhaltigkeit und Fairness eine große Rolle.

Diana zur Löwen

Foto: Jörg Krauthöfer

„Bibi und Tina“-Hauptdarstellerin Lina Larissa Strahl erhielt den Preis in der Kategorie „Schauspiel“. Bei der anschließenden Aftershowparty konnte dann noch in den Mai getanzt werden. Dafür dass es dabei nicht allzu wild zuging, sorgte einer der Sponsoren: ein alkoholfreier Gin.