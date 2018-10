„Am Ende Legenden“: Zwischen Fame und Freundschaft

In Berlin und Umgebung entsteht die Komödie über das Erwachsenwerden in Zeiten von Social Media. Ein Setbesuch in Dahlem.

Berlin. Truck an Truck reiht sich im idyllischen Dahlem aneinander. Wo sonst hauptsächlich Studenten zur Vorlesung, Mensa oder Bibliothek ihrer Wege gehen, parken jetzt am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität zahlreiche Filmwagen. Gedreht wird hier in den Gebäuden gegenüber des Henry-Ford-Baus der Film „Am Ende Legenden“, eine Komödie über das Erwachsenwerden in Zeiten von Social Media.

Die Nachwuchsschauspieler Lea van Acken (19), Lucas Reiber (25), Jerry Hoffmann (29) und Reza Brojerdi (35) spielen die vier Außenseiter Hannah, Tom, Yannick und Musti, die sich und dem Rest der Welt nach dem Abitur noch einmal beweisen wollen, wie hart sie feiern können. Sie versprechen ihren Mitschülern leichtsinnig die größte Party des Jahres. Doch das Leben nach der Schule kommt ihnen dabei in die Quere.

„Wir sprechen für eine Generation, die nach außen hin cool wirken möchte, Helden und Legenden sein will, aber innerlich trägt jeder Probleme mit sich“, sagt Hoffmann am Rande der Dreharbeiten. „Egal ob ich sehr bekannt bin und etliche Follower habe oder der totale Einzelgänger bin, jedes Leben hat seine Traurigkeit, niemand ist perfekt. Damit können sich viele identifizieren.“

Sein Kollege Lucas Reiber betont, dies sei genau die Vision des Regisseurs Adolfo J. Kolmerer, die ihn überzeugte, beim Film dabei zu sein. „Jede Figur hat ihre eigene Geschichte.“ Reza Brojerdi sieht in den Abiturienten, die sie verkörpern, Parallelen zum echten Leben der Schauspieler. „Wir spielen nicht völlig Fremde, jeder von uns bringt einen Teil von sich selbst in die Figur mit ein. Das macht es authentischer. Das habe ich so an einem Set noch nie erlebt.“

Wenn die vier Schauspieler über ihre gemeinsame Arbeit an diesem Projekt sprechen, ist die Harmonie in der Gruppe der 19- bis 35-Jährigen deutlich zu spüren, der Altersunterschied nebensächlich. Es wird laut gelacht, einander aufgezogen und die Bälle zugespielt. Hier haben sich wirklich vier Freunde gefunden, vielleicht sogar fürs Leben. Das merkten sie selbst schon beim Casting, wo sie sich kennenlernten. „Wir haben auf den Punkt abgeliefert! Das war das beste Casting, das ich je hatte“, erinnert sich Reiber, der spätestens seit dem Kinoerfolg „Fack ju Göhte 2“ zum Mädchenschwarm der Generation Instagram avanciert ist.

„Am Ende Legenden“ nimmt die Bedeutung von „Fame“ und „Influence“, also Ruhm und Einfluss, durch Klicks und Follower in der sozialen Netzwelt auf und hinterfragt, was wirklich wichtig ist im Leben. Mit derzeit 117.000 Abonnenten seines Instagram-Profils liegt Lucas Reiber im Vergleich zu seinen Kollegen deutlich vorn, gefolgt von Lea van Acken mit 77.800 Followern. Zum Schauspielberuf gehört das Füttern der Social-Media-Accounts heute dazu. Mal hier ein Bild vom Filmset, mal dort ein Video vom roten Teppich oder Selfies im Urlaub. Die vier kennen das. „Wir lassen andere an unserem Leben teilhaben, aber wir erschaffen kein falsches Leben für Instagram“, sagt Reiber.

Inwieweit sie das in ihrem beruflichen Erfolg beeinflusst, finden die jungen Schauspieler schwer zu definieren. Bekanntheit könne für Besetzungen zwar wichtig sein. „Aber im besten Fall geht es ja um Talent und um das, was der Mensch mitbringt“, findet Jerry Hoffmann. Der gesunde Umgang mit Erfolg sei das, was sie alle lernen mussten. „Mein erster Film lief im Wettbewerb der Berlinale und ich weiß noch, dass ich danach bestimmt einen Monat gebraucht habe, um von diesem Erfolg runterzukommen und mich zu distanzieren“, so Hoffmann.

Lucas Reiber erzählt: „Bei mir nahm in den letzten Jahren der Bekanntheitsgrad etwas zu und ich habe verstanden, dass es zwar einfach ist, Kritik von sich zu weisen. Aber die positive Aufmerksamkeit nimmt man sich total zu Herzen. Im schlimmsten Fall hebt man dann ab.“ Der Trick sei dabei, weder die Kritik zu persönlich zu nehmen, noch das Lob überzubewerten. „Man muss einfach man selbst bleiben. Es wird immer jemanden geben, der entweder sagt: ‚Du bist der geilste Schauspieler der Welt!‘ oder ‚Du bist Scheiße.‘ Wenn du das glaubst, bist du selber schuld. Du musst selber wissen, wer du bist, weiterarbeiten und darin gut sein.“

Oliver Korittke spielt in „Am Ende Legenden“ einen Hausmeister

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Abgucken können sich das die Nachwuchstalente beim erfahrenen Kollegen Oliver Korittke (50). Aber auch er könne sich heute vom virtuellen Leben nicht ganz befreien. „Es ist halt eine ganz neue Zeit, da muss man sich auch in meinem Alter seine Sachen raussuchen. Ich mache auch ein bisschen Instagram“, so der Berliner.

„Am Ende Legenden“, Kinostart: April 2019.