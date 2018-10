Spätes Bruderglück für Jörg Woltmann und Ralph Siegel

Berlin. Überraschende Verwandtschaft: Der Chef der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM), Jörg Woltmann (71), hat einen nicht minder berühmten Halbbruder. Es ist Musiker Ralph Siegel. Wie es zu der plötzlichen Erkenntnis kam? Die beiden Geschäftsmänner begegneten sich zum ersten Mal vor drei Jahren auf der Party eines gemeinsamen Freundes, des Unternehmers Manfred Baumann, in Florida. „Wir saßen an einem Tisch, gemeinsam mit seiner damaligen Frau Kriemhild. Da schaute er mich an, zückte sein Handy und sagte, ich sehe aus wie sein Vater“, so Woltmann. Und tatsächlich, beim Vergleich mit den Bildern fiel die Ähnlichkeit auf.

Es dauerte aber weitere zwei Jahre, bis sich die Männer dazu entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Beim Durchforsten alter Dokumente stellten sie das Unglaubliche fest: Ihr gemeinsamer Vater heißt Ralph Maria! Dieser sang in Berliner Klubs, in denen auch Woltmanns Mutter verkehrte. Seitdem haben Woltmann und der Hit-Komponist regelmäßig Kontakt. „Ich war vor Kurzem auf Ralphs Hochzeit eingeladen. Da stürmten alle, die unseren gemeinsamen Vater kannten, auf mich zu und meinten, ich könnte dessen Klon sein. Das waren sehr emotionale Augenblicke“, so der KPM-Chef, der noch einen älteren Bruder hat. Die Beziehung würde aufgebaut werden, langsam lerne er die ganze Familie kennen. „Eine spannende Geschichte, und das mit über 70!“

( nico )