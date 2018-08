Der King of Pop lebt: Musical „Beat it!“ feiert Premiere

Die Musical-Biografie „Beat it!“ zeigt am Potsdamer Platz in spektakulären Bildern das Leben von Michael Jackson.

Berlin. Der „King of Pop“ kommt zurück: Pünktlich zum 60. Geburtstag von Michael Jackson feiert das Musical „Beat it!“ mit 25 der größten Hits am 29. August Premiere im Theater am Potsdamer Platz. Verstärkt wird das Kreativteam des neuen Stücks von Choreograf Detlef Soost.

Für den 48-Jährigen schließt sich damit ein Kreis: „Mit zwölf Jahren bin ich Michael-Jackson-Fan geworden und bin durch ihn zum Tanzen und meiner Karriere gekommen. Nun abschließend Teil des künstlerischen Teams zu sein, das sein Vermächtnis auf die Bühne bringt, ist für mich mehr als eine Ehre“, verrät er am Montag bei einer Tanzstunde. Er steht vor allem Alex Burgos zur Seite, der schon für Michael Jackson höchstpersönlich getanzt hat und von dem das Gros der Choreografien stammt.

Seit Mitte Juli probt das 18-köpfige Ensemble täglich zehn Stunden auf der großen Probebühne 3 in der Black Box Berlin in Pankow. Auch für Soost, der seit über 25 Jahren als Choreograf tätig ist, eine Herausforderung. „Ich bin für drei Tänze zuständig, ‚Beat It‘, ‚The Way You Make Me Feel‘ und ‚Black Or White‘. Ich habe mir als grundsätzliche Orientierung vorab natürlich viele Videos von Michael angeschaut“, so Soost. Typisch seien die zackigen Bewegungen. „Außer beim Moonwalk hat Michael nicht viele geschmeidige Bewegungen in seinen Tänzen verwendet. Das habe ich bei den Choreografien berücksichtigt.“

„Michael 2.0“

Er wolle einen Art „Michael 2.0“ auf die Bühne bringen. „Ich habe mich gefragt: Wie würde er heute tanzen, wenn er physisch noch bei uns wäre?“ Von Jacksons Tod am 25. Juni 2009 erfuhr der Tänzer während der Dreharbeiten zur Castingshow „Popstars“. „Es war sehr schwer, die Sendung zu Ende zu drehen, ohne die ganze Zeit zu flennen“, gesteht Soost.

Kann er bei all der Jackson-Dauerbeschallung die Musik des „King of Pop“ privat überhaupt noch genießen? „Meine Frau Kate geht mittlerweile immer auf den Balkon, wenn seine Songs laufen“, sagt er und lacht. Seine Kinder seien genauso Jackson-begeistert wie der Papa. „Meine Kids haben sich zu Weihnachten Michael-Outfits gewünscht!“ Da fällt der Apfel also nicht weit vom Stamm.

