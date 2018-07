Michael Holm: Wilde Partys und großes Schlager-Geld

München. Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Michael Holm mit „Mendocino“ seinen ersten großen Hit hatte. Am Sonntag wird der gebürtige Stettiner 75 Jahre alt und ist längst eine lebende Schlagerlegende. Als solche geht er bald mit weiteren Stars aus den 70er-Jahren auf Tournee und ist am 26. Oktober im Admiralspalast zu Gast. Für die Berliner Morgenpost hat Holm einen Rück- und Ausblick auf seine Karriere gewagt.

Herr Holm, Sie werden am 29. Juli 75 – wie fühlen Sie sich?

Michael Holm: Gut, Danke!

Haben Sie eine große Party geplant?

Nein, ich kann nicht, ich habe an dem Tag einen Auftritt. Natürlich werde ich feiern, aber die Party wird verschoben.

Sie haben große Schlagerhits wie „Tränen lügen nicht“ und „Barfuß im Regen“ nicht nur gesungen, sondern auch geschrieben ...

Ein international sehr, sehr erfolgreicher Titel, den ich mit Giorgio Moroder geschrieben habe, war etwa „Nachts scheint die Sonne“. Die englische Version, „Son Of My Father“, war in England und den USA ein Riesenhit. Und noch heute erfreut es mich, wenn ich meine Gema-Abrechnung bekomme und sehe, dass der Titel noch lebendig ist und von überall auf der Welt die Beträge einkleckern.

Welcher ist denn regelmäßig der erfolgreichste Titel?

Mein erfolgreichster Song als Autor ist „Fiesta Mexicana“ – Ralph Siegel hat die Musik komponiert, ich hab den Text geschrieben und Rex Gildo hat’s gesungen. Das ist ein unbeschreiblicher Moneymaker gewesen. Von dieser Sorte hat Ralph Siegel ja 20 oder 30, ich habe einen mit ihm zusammen.

„Mendocino“ erschien 1969. Waren Sie einer der ersten Stars des deutschen Schlagers, wie er in den 70ern populär wurde?

Es gab davor schon Roy Black, der sehr erfolgreich war. Und Rex Gildo war ebenfalls schon Anfang der 60er-Jahre gut dabei. „Mendocino“ war im Original übrigens West-Coast-Rock. Meine Version galt als Schlager, weil alles deutsch Gesungene so genannt wurde.

Waren Sie eigentlich mal in „Mendocino“?

Mehrfach. Das ist ein winziger Fischerort, in dem sich in den 60ern die Hippies trafen. Da gibt’s vielleicht 150 Häuser, drei Hotels und ein paar Andenkenläden. Es ist nicht viel los, aber die Landschaft ist wunderschön. Es liegt direkt an der nordkalifornischen Steilküste und ist umgeben von Redwood-Wäldern – ein magischer Ort.

Der deutsche Schlagersänger Michael Holm im Januar 1972

Foto: dpa Picture-Alliance / Dieter Klar / picture-alliance / dpa

Gibt es immer noch Hippies dort?

Als ich dort einmal in meinem Hotel an der Bar saß, kam einer rein: lange Haare, fransige Kleidung und ein freundliches Gesicht. Er setzte sich zwei Plätze weiter und irgendwann fingen wir das Reden an. Als ich ihm erzählte, dass ich mit „Mendocino“ in Deutschland einen Riesenhit hatte, war er ganz begeistert. Später, da waren wir schon leicht angeschickert, haben wir zusammen „Mendocino“ gesungen, alle Leute haben geschaut. Er auf Englisch, ich auf Deutsch.

Sie erwähnten Giorgio Moroder. Seinen Namen verbindet man mit der Disco-Musik und dem München der 70er-Jahre.

München war damals die Musik- und Showbusiness-Stadt Nummer zwei in der Welt, nach New York, aber vor Los Angeles und sogar London. Musiker gab es zu Tausenden in der Stadt, man brauchte sie ja. Ich erinnere mich auch an eine Modeboutique, „Lord John & Lady Jane“, er war schwul und sie war lesbisch, die hatten die verrückteste Mode. Aus der ganzen Welt schwebten die Menschen ein, um einzukaufen. Ich hab da mal einen goldenen Satinanzug gekauft, mit Pailletten bestickt – gruselig (lacht)!

Wann haben Sie den getragen?

Einmal in der „Hitparade“. In den 90ern hab ich ihn einer Wohltätigkeitsversteigerung zur Verfügung gestellt. Er wurde für 6900 Mark von einem Fan ersteigert. Das war aber auch ein Hammerteil, ein absoluter Hingucker.

Sie haben damals in München gelebt. Wie sahen Ihre Tage aus?

Bei mir war immer was los, ich hatte ein offenes Haus, wie man so schön sagt. Es war immer jemand da, und es wurde gefeiert bis in die Nacht. Manchmal musste ich oben schreiben und unten war eine Party im Gange. Oder ich bin zur Hitparade nach Berlin geflogen, als ich wiederkam, lief die Party immer noch.

Die Münchner Diskotheken der 70er sind legendär ...

In der Disco hast du nach links geschaut und gedacht, „Der sieht aus wie Elton John“, und das war Elton John. Dann hast du nach rechts geschaut und gedacht, „Der sieht aus wie Keith Richards“ – das war Keith Richards. Die Superstars haben sich selbstverständlich unters Publikum gemischt, ohne dass es einen Auflauf gegeben hat.

Gingen Ihre Schlagerkollegen damals auch bei Ihnen ein und aus?

Natürlich – von Christian Anders über Jürgen Drews bis Martin Mann. Das war eine sehr lebendige, freundschaftliche Geschichte, ohne Konkurrenz.

Für die „Schlagerlegenden“ gehen Sie mit mehreren Kollegen von einst auf Tour.

Die Idee dazu kam von Orchesterleiter Otti Bauer, er wollte etwas Ähnliches machen wie seinerzeit die erfolgreiche „Swinglegenden Tour“ mit Max Greger und Hugo Strasser. Das Besondere ist, dass wir mit einem echten Liveorchester auftreten, weg von der Konserve. Das kommt gut an, wir machen’s in diesem Jahr zum dritten Mal.

Lena Valaitis, Peggy March und Ireen Sheer sind mit dabei. Schwelgt man da in endlosen Erinnerungen?

Natürlich erinnert man sich an manche Begebenheit von früher. Aber ich wehre mich immer gegen dieses typische „Damals war alles besser“. Heute gibt’s auch tolle Interpreten und Produktionen – nichts gegen die 70er-Jahre, aber es leben die 2010er-Jahre.