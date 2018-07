Fashion Week 2018: Das Beste kommt zum Schluss

Den Regierenden Bürgermeister Michael Müller mit lässig aufgeknöpftem Hemd, Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber auf dem Laufsteg und Wiz Khalifa auf der Bühne: Diese besondere Berliner Mischung gab es am Donnerstagabend im Motorwerk in Weißensee bei der Show des Labels Hugo zu bewundern. Für die After-Show-Party hatte sich der jüngere Ableger der Marke Hugo Boss neben dem US-Rapper auch die deutschen Top-DJs Ellen Alien, Marcel Dettmann und DJ Hell verpflichtet.

Stargast und Sohn von Cindy Crawford: Presley Walker Gerber

Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture alliance/dpa

Kaum ausgekatert, wurde Presley Gerber am Freitagabend schon wieder auf der nächsten Feier erwartet. „Vogue“ hatte den 19-Jährigen zusammen mit seinen Modelkolleginnen Toni Garrn und Luca Gadjus zum Modewochenabschluss an die Lehderstraße nach Weißensee geladen. Am letzten Abend der Fashion Week war für die prominenten Gäste noch einmal Partyhopping angesagt. Vor „Vogue“ stand die Show von Michael Michalsky im Tempodrom am Anhalter Bahnhof auf dem Programm.

Als „ziemlich beste Freunde“ präsentierten sich die Musiker Ella Endlich und Mousse T. Auf dem roten Teppich zwitscherten sich die beiden Komplimente zu. „Ich mag ihren Humor, der ist sehr dreckig, und sie ist trinkfest“, so Mousse T. „Er ist ein Mann von Welt“, so Endlich. Auch Kreativdirektor Thomas Hayo schaute vorbei. „Ich bin extra aus New York gekommen, um Michael zu unterstützen“, sagte er.

Der Designer zeigte bei der traditionellen StyleNite die neue Kollektion „Dream Again“ seines Labels Atelier Michalsky. Für den Laufsteg hatte er 35 Models gecastet. Darunter auch Boris-Becker-Sohn Elias und Toni Dreher-Adenuga, die Gewinnerin der 13. Staffel von „Germanys next Topmodel. „Ich bin ein sehr großer Fan von Toni“, so der Berliner, der Juror in der TV-Show von Heidi Klum ist. Bei seinen Models bevorzuge er keinen einheitlichen Look. „Schönheit kommt für mich in unterschiedlichsten Nuancen, unabhängig von Alter, Hautfarbe und Geschlecht. Ich suche nach dem Wow-Moment.“ Für den sorgte auf der Bühne neben den Models auch der britische Sänger und Songwriter Charlie Winston („Like a Hobo“) mit einer Vorschau auf sein neues Album „Square 1“.