Fotoserie: Warum Berliner ihre Kleingärten lieben

Ein Garten in der Stadt – das ist in Berlin in jedem Bezirk zu haben. Doch wer Laubenpieper werden möchte, muss warten können.

Berlin. Wer in Berlin einen Kleingarten pachten möchte, muss sich auf erhebliche Wartezeiten einstellen. Kleingartenvereine befürchten, dass sich die Situation noch verschärfen könnte. Thomas Wagner, Sprecher beim Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG), dem Dachverband der Kleingärtner, gab an, dass in Berlin fast 12.000 Interessenten auf Wartelisten für die knapp 70.000 Kleingärten der Stadt stehen. Die Wartzeit liege bei drei bis vier Jahren. Aber das Warten lohnt sich, wie die Bilder unserer Fotografen Reto Klar und Sergej Glanze beweisen. Ein Kleingarten, das ist oft ein ganz großes Glück.

Gert Werner mit seiner Frau Ute in der Kolonie Kissingen. Die beiden sind seit 40 Jahren Laubenpieper.

Foto: Reto Klar/Sergej Glanze

"Gartenarbeit ist wie Meditation": Kartini Kochar und Simon Rogowski aus Kreuzberg in ihrem Kleingarten Mariengrund in Neukölln.

Foto: Reto Klar/Sergej Glanze

My home is my garden: Stefanie Klein besucht zwei- bis dreimal in der Woche ihren Kleingarten in der Kolonie "Neu-Berlin" in Prenzlauer Berg.

Foto: Reto Klar/Sergeg

Mit Windmühle: karl Heinz Zerres mit seiner Freundin Tina und Hund Leonie in der Kleingartenkolonie Eichtal in Spandau. "Hier ist die Welt noch in Ordnung", sagt er.

Foto: Ret Klar/Sergej Glanze

"Der Garten bedeutet mir mein Leben, er ist mein ein und alles": Saliha Uzonoglu in der Kleingartenkolonie Eichtal in Spandau.

Foto: Reto Klar/Sergej Glanze

Andreas und Janet mit den Kindern Ella und Ole in der Kolonie "Neu Berlin" in Prenzlauer Berg.

Foto: Sergej Glanze/Reto Klar

Olaf (l.) und Michael sind seit neun Jahren Laubenpieper aus Leidenschaft. Sie gärtnern in der Kolonie Kissingen in Wilmersdorf.

Foto: Reto Klar/Sergej Glanze

