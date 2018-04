Schaulaufen der Stars im Palais am Funkturm

Viel Prominenz war am Freitagabend bei Verleihung des Filmpreises. Auch Diane Kruger reiste an.

Mehr als 1900 prominente Gäste haben sich am Freitagnachmittag zur 68. Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin versammelt – und bis abends gefeiert. Unter den Augen von zahlreichen Fans begann auf dem roten Teppich vor dem Palais am Funkturm das große Schaulaufen der Stars. Zu den Schauspielern und Regisseuren, die zur Lola-Gala kamen, gehörten Frederick Lau, Anke Engelke, Oskar Roehler, Samuel Finzi, Marie Bäumer, Charly Hübner, Fatih Akin und Diane Kruger.

Am Freitagabend räumte Emily Atefs Romy-Schneider-Film "Drei Tage in Quiberon" sieben Auszeichnungen ab, inklusive der Lola in Gold für den "Besten Spielfilm". Marie Bäumer siegte als Hauptdarstellerin sogar gegen Diane Krugers grandiose Performance in "Aus dem Nichts". Fatih Akins Film, der zweite große Favorit, gewann nur zwei Lolas – die silberne Lola für den zweitbesten Film und den Drehbuchpreis. Den teilt sich Fatih Akin mit Hark Bohm, der zugleich auch den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhielt.

Regisseur Fatih Akin mit „seiner“ Hauptdarstellerin Diane Kruger

"Quiberon" müsste auch den Preis für die bewegendsten Dankesreden bekommen. Schneider-Darstellerin Marie Bäumer rang mit den Tränen, als sie ihre Auszeichnung entgegennahm. "Wir Deutschen sind oft viel zu kontrolliert. Ich finde weinen genau so schön wie lachen", sagte die 48-Jährige. Früher habe sie ihre Auszeichnungen auf der Toilette aufbewahrt, mittlerweile stünden sie aber dezent im Wohnzimmer. "Mal sehen, an wen sich die Lola kuschelt."

"In einer halben Stunde könnte ich Vater sein"

Stellvertretend für seinen Sohn verdrückte Michael Gwisdek vor Ort eine Träne. "Ich bin extrem stolz", so der Schauspieler. "Ich hatte ja oft das Pech, nur Zweiter zu werden." Robert Gwisdek, der den Filmpreis als "Beste männliche Nebenrolle" erhielt, wurde per Skype aus dem Krankenhaus zugeschaltet, wo er die Geburt seiner Tochter erwartete. "In einer halben Stunde könnte ich Vater sein", freute er sich sehr emotional. Bereits im Januar ist Birgit Minichmayr, ausgezeichnet für die "Beste weibliche Nebenrolle", Mutter von Zwillingen geworden. Sie sendete in ihrer Laudatio Grüße nach Wien: "Mama ist bald zurück, dann gibt es auch wieder Milch."

Joachim Krol (l.), Alexandra Neldel und Hans-Reiner Schröder (BMW)

Der Deutsche Filmpreis ist mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von knapp drei Millionen Euro die höchstdotierte Auszeichnung für den deutschen Film. Er wird nach der Wahl durch die Mitglieder der Deutschen Filmakademie von Kulturstaatsministerin Monika Grütters verliehen. Unterstützung bekommt die Filmakademie von Partnern wie BMW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und dem "Sofitel Berlin Kurfürstendamm". Moderiert wurde die Gala in diesem Jahr von Iris Berben, Präsidentin der Deutschen Filmakademie, und Schauspieler Edin Hasanović.

Die Preisträger im Überblick:

Bester Spielfilm in Gold: "3 Tage in Quiberon"

Bester Spielfilm in Silber: "Aus dem Nichts"

Beste weibliche Hauptrolle: Marie Bäumer

Beste weibliche Nebenrolle: Birgit Minichmayr

Beste männliche Hauptrolle: Franz Rogowski

Beste männliche Nebenrolle: Robert Gwisdek

Beste Regie: Emily Atef Bester

Dokumentarfilm: "Beuys" Bester Kinderfilm: "Amelie rennt"

Beste Filmmusik: Christoph M. Kaiser und Julian Maas

Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film: Hark Bohm

Publikumspreis für den besucherstärksten Film des Jahres: Bora Dağtekin

Bestes Drehbuch: Fatih Akin und Hark Bohm