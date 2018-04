Ein Fleck breitet sich auf dem Pullover von Christian Ulmen (42) aus. Es tropft von der Decke des "25hours Hotel Bikini Berlin" in Charlottenburg. Kein Grund zur Panik, eher einer, aus dem sein Schauspielkollege Fahri Yardim (37) sich das Lachen nicht verkneifen kann. Überhaupt wirken die beiden Familienväter sehr entspannt, das Interview wird im Hotelbett geführt. Eine Grundgelassenheit hilft wohl auch, die Tabubrüche in ihrer Comedy-Serie "Jerks" zu verarbeiten. In der zweiten Staffel gehen Ulmen, der auch als Drehbuchautor fungiert, und Yardim wieder an die humoristische Schmerzensgrenze. Mit der Berliner Morgenpost sprachen die Kumpels über Freundschaft, Seitensprünge und Blicke in der Sauna.

In erster Linie zeigt"Jerks" die verschiedensten Formen von Freundschaft in der heutigen Zeit. Richtig?

Christian Ulmen: Unter anderem. Es ist aber eher eine Zufallserscheinung, dass die Serie von Männerfreundschaft erzählt, weil die männlichen Protagonisten nun mal Freunde sind.

Was halten Sie denn von Buddy-Movies im klassischen Sinne?

Ulmen: Ich denke, Marketingleute würden "Jerks" als Buddy-Serie verkaufen. Ich finde eher, es ist eine Scham-, Seelenqual- oder Horrorserie. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand Buddy-Serie sagt. Obwohl "Buddy" sehr albern klingt.

Fahri Yardim: Für mich ist "Jerks" Familienunterhaltung. Für Klein und Groß. Nur in der Mitte wird's dünn.

Würde die Serie auch funktionieren, wenn zwei Frauen die Hauptrollen hätten?

Ulmen: Ja, definitiv. Ich glaube, das fehlt auch: eine weiblich besetzte "Jerks"-Serie in Deutschland.

Yardim: Ich bin gerade dabei, genau so etwas zu entwickeln.

Ulmen: Gut, musst du selber wissen. Yardim: Da darfst du dann nicht mitspielen.

Schon einmal überlegt, eine dritte, weibliche Hauptfigur einzuführen?

Yardim: Nein, das war keine Überlegung. Zwischen uns passt keine Brust. Wir sind siamesisch.

Wer hat die Oberhand in der Serie, die Frauen oder die Männer?

Yardim: Am Ende haben die Frauen bei uns Oberwasser. Frauen gewinnen. Die Welt sollte so gemacht sein, dass sie am Ende immer gewinnen.

Ulmen: Das glaube ich nicht.

Yardim: Es ist die Zeit der Frauen angebrochen.

Ulmen: Es ist richtig, dass die Frauen sich jetzt einiges holen müssen, was ihnen lange Zeit verwehrt blieb. Das Ziel sollte sein, dass wir nicht mehr über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen reden.

Yardim: Ich hoffe, irgendwann übernehmen die Frauen, und alle sind happy.

Ulmen: Das ist doch genauso blöd, Fahri Yardim, Männer und Frauen sollen gemeinsam an die Macht.

Yardim: Hauptsache nicht dieses verkitschte "Kinder an die Macht". Es wäre unser aller Ende.

Es geht in den neuen Folgen auch um Seitensprünge – beichten oder nicht?

Yardim: Ich bin dafür, einen Seitensprung so lange geheim zu halten, wie es nur geht. Erst wenn ich merke, ich habe keine Chance, würde ich beichten.

Ulmen: Ich würde das niemals beichten, nicht mal in der ausweglosesten Situation. Erst wenn ich sterbenskrank bin.

Yardim: Du würdest ihr es mit dem letzten Atemzug mitgeben?

Ulmen: Genau, am Sterbebett. Dann ist es egal, man ist fast tot. Außerdem würde die Trauer die Wut übertünchen.

Yardim: Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich würde es immer sofort beichten.

Ulmen: Doch, ich auch. Man tut ja etwas Gutes. Wenn es einem selber gut geht, dann ist ja auch dem anderen damit geholfen.

Yardim: Notlügen.

Sind denn Notlügen in Beziehungen erlaubt?

Ulmen: Mir hat mal ein Psychologe erzählt, dass Jesus Christus hochgradig pathologisch war. Alle Schuld auf sich nehmen, immer die Wahrheit sagen, das ist neurotisch. Notlügen sind also gesund, man muss ab und an die Unwahrheit zugunsten des eigenen Seelenwohls sagen.

Yardim: Sonst landest du am Kreuz.

Sie sind beide vergeben. Was vermissen Sie am Single-Sein?

Ulmen: Ich habe lange Zeit mein eigenes Schlafzimmer vermisst. Selber eingerichtet, Zeit nur für mich, so lange aufbleiben, wie ich mag. Deswegen habe ich mir zu Hause jetzt ein eigenes Schlafzimmer eingerichtet – und deswegen vermisse ich auch nichts am Singledasein. Was ich vermisst habe, habe ich mir in die Ehe reingeholt.

Yardim: Mir fehlt mein eigenes Tempo. Im Urlaub haben meine Freundin und ich uns ein Motorrad ausgeliehen und ich musste wahnsinnig langsam fahren. Ich vermisse die Geschwindigkeit.

Ulmen: Seid ihr meiner Empfehlung gefolgt?

Yardim: Ne, wir waren letztens nur in der "Bleiche", Sauna und so.

Ulmen: Warst du da nackt in der Sauna?

Yardim: Wie denn sonst?

Ulmen: Mit Handtuch. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass andere Leute meinen Penis sehen.

Yardim: Hat das was mit der Form zu tun?

Ulmen:Nein, ich möchte auch keine anderen Penisse sehen. Das ist eine Zumutung.

Yardim: Dann geh' halt nicht in die Sauna. Ich gucke mir Scheiden und Penisse in der Sauna beiläufig kurz an, ist doch spannend, wie andere gebaut sind. Besonders Pimmel sind so unterschiedlich wie Nasen.

Ulmen: Noch unterschiedlicher glaube ich. Unter Affen sehen die einander ähnlicher aus. Unter Hunden auch.

Herr Ulmen, sie gelten als Hypochonder ...

Ulmen: Ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin.

Yardim: Und wenn du nicht krank bist.

Ulmen: Ich habe Angst um meine Kinder, wenn ich denke, sie sterben gleich, dann fahre ich ins Krankenhaus. Ich denke das oft.

Yardim: Ich habe eher Angst, dass ich beim Arzt krank werde. Im Krankenhaus auch, ich habe Angst vor dem Krankenhaus.

Ulmen: Ich nicht, Ärzte sind für mich Heilsbringer. Ich fühle mich da pudelwohl.

Da wäre Herr Spahn aber nicht erfreut.

Ulmen: Spacken. Es gibt Menschen, die zwei Mal überlegt haben, zum Arzt zu gehen – und beim dritten Mal waren sie tot. Man soll zum Arzt, wenn es einem nicht gut geht.

Yardim: Das Spahnferkel …

Wie gehen Sie mit Kritik an Ihrer Serie um?

Yardim: Eine berühmte deutsche Moderatorin mochte "Jerks" nicht. Sie grunzte, die Serie sei postpubertär.

Ulmen: Ich gehe deswegen auch nicht in diese Sendung. Frechheit. Ich nehme negative Kritik an "Jerks" übel. Wenn wir jemanden anfragen, und jemand zu mir sagt, das sei nicht sein Humor, dann sinkt derjenige in meiner Achtung. Es gibt eben diesen Reflex, Themen sexuellen oder proktologischen Inhalts anspruchslos zu finden. Dabei kann man geistreiche Geschichten erzählen, die mit Stuhlgang und Geschlechtsverkehr zu tun haben. Wir lieben Menschen, die "Jerks" lieben – und die anderen hassen wir.

Yardim: "Jerks" ist der Weihnachtsmann!

Ulmen: Nein, der Messias. Wenn wir davon ausgehen, dass er ein Neurotiker war.

Yardim: Bei "Jerks" wird gelitten, damit der Zuschauer es im wahren Leben nicht mehr muss. Wir lassen uns ans Kreuz nageln. "Jerks" ist Jesus!

Würden Sie behaupten, auch im echten Leben Freunde zu sein?

Ulmen: Wir sind Freunde.

Yardim: Ich bin sein bester Freund, er ist für mich ein guter Bekannter.

Ulmen: Du bist mein zweitbester Freund. Nach Aylin Tezel.

"Jerks" läuft derzeit beim Streamingdienst Maxdome und ab Mai auf Prosieben.

