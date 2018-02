Warum Dreharbeiten auf Timmi Trinks therapeutisch wirken

Berlin. Dafür, dass ein Job manchmal Balsam für die Seele sein kann, ist Timmi Trinks der beste Beweis. Der Berliner spielt in "Heilstätten", der am Mittwoch Premiere feiert, gegen seine Ängste an. In dem Horrorfilm geht er gemeinsam mit einer Social-Media-Clique auf Gespensterjagd in einem verfallenen Krankenhaus aus der NS-Zeit, das in der Nähe von Berlin liegt. Wovor es ihm im wahren Leben gegruselt hat – und was er nie von sich preisgeben würde, verrät der Schauspieler im Interview.

Sie standen mit sechs Jahren das erste Mal vor der Kamera – warum haben Sie kein typisches Kinderstar-Trauma erlitten?

Timmi Trinks: Das ist alles eine Frage des Willens und dessen, was man erreichen möchte. Ich kenne auch viele Kollegen, die irgendwann aufgehört haben. Ich glaube, dass wenn man dranbleibt und an sich glaubt und auf Feedback von seiner Umgebung hört, dann kann man immer weitermachen. In Deutschland sind außerdem sehr privilegiert, allein schon was das Bildungssystem angeht. Außerdem kenne ich meine Schauspielkollegen gut, vor allem die von früher. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen und beratschlagt. Das hilft, nicht zu Enden wie Macaulay Culkin (lacht).

Mit "Allein gegen die Zeit" waren Sie für den Emmy nominiert – am 4. März werden die Oscars verliehen. Schauen Sie rein?

Das mit dem Emmy war im Jahr 2011 in New York. Eine tolle Zeit und das erste Mal in den Staaten für mich. Die Oscars versuche ich meistens nicht zu verpassen. Ich finde die Veranstaltung und vor allen Dingen die Moderationen spannend. Ich mag den amerikanischen Humor. Dieses Jahr schaue ich vielleicht zusammen mit ein paar meiner Kollegen. Ich glaube, dass es schon ein Stück weit von jedem Schauspieler ein Traum ist, auch einmal bei den Oscars dabei zu sein.

Haben Sie den Wunsch, Hollywood-Luft zu schnuppern?

Es reizt natürlich, auch in diesen Bereich vorzudringen. Erstmal möchte ich aber auf dem deutschen und europäischen Markt meinen Stand aufzubauen. Danach dann vielleicht Hollywood.

Wenn Sie für einen Oscar nominiert wären, für welche Rolle am liebsten?

So etwas in Richtung von Leonardo DiCaprio in "The Wolf of Wall Street" wäre unglaublich spannend. Auf solche extremen Rollen habe ich große Lust.

Wie würde Ihre Dankesrede ausfallen?

In erster Linie würde ich meiner Familie danken, die mich in meinen Karriereplänen immer unterstützt hat. Ich hatte meinen Freiraum. Und ich müsste meinen ehemaligen Direktoren danken! Sie haben mir immer freigegeben, so lange der Notenspiegel gut blieb. Und das war Gott sei Dank der Fall. Ich finde, das ist gerade für Jungschauspieler wichtig, auch in der Schule gute Leistungen zu bringen, sollte irgendwann doch einmal ein Plan B notwendig sein. Außerdem müsste ich allen meinen bisherigen Agenten danken und den anderen Menschen, die immer an mich geglaubt haben. In manchen Momenten ist man nun einmal unsicher und man braucht Unterstützung.

In Heilstätten gehen Sie in "Blair Witch"-Manier einem Spuk nach. Was macht Ihnen, außer dem Klimawandel, im wahren Leben Angst?

Ich bin kein großer Fan von Spinnen. Als Kind war ich da furchtloser. Außerdem hatte ich während der Dreharbeiten ein echt mulmiges Gefühl, als wir in den dunklen und engen Katakomben spielen mussten. Aber die Angst vor der Dunkelheit habe ich mit den Dreharbeiten therapiert.

Sind Sie generell ein Fan von Horrorfilmen?

Absolut! Ich liebe jegliche Form von Horror. Splatter, Psychothriller, ich schaue mir das alles gerne an. Bei letzterem ist der Gänsehautfaktor bei mir aber noch größer. Ich muss mir unbedingt noch das Remake von "Es" ansehen.

Gibt es jemanden, der Sie in den Arm nimmt, wenn es Sie gruselt?

Da brauche ich niemanden, der mich tröstet (lacht).

In welchen Situationen bekommen Sie denn sonst eine Gänsehaut?

Wenn ein Essen wirklich unglaublich gut ist, kann das schon mal passieren. In Berlin gibt es ja tolle Optionen, besonders in meinem Kiez Kreuzberg.

In "Heilstätten" spielen Sie einen YouTuber. Was halten Sie von der Influencer-Kultur?

Das Wort ist sehr negativ behaftet. Ich denke, dass jeder, egal ob Schauspieler, Musiker, YouTuber oder reiner Instagram-Star, ein Influencer ist. Vor allen Dingen die jüngere Generation schaut genau auf die verschieden Kanäle, um ihren Stars nah zu sein. Damit kommt auch die Verantwortung, seine Stimme, beziehungsweise Reichweite, sinnvoll zu nutzen und auf gesellschaftlich wichtige Themen aufmerksam zu machen.

Inwiefern machen Sie das?

Ich konzentriere mich auf zeitbezogene Themen. Was mir sehr am Herzen liegt, ist über den Klimawandel aufzuklären. Was in der Welt diesbezüglich vor sich geht, bewegt mich sehr. Wir können dankbar und demütig sein, dass wir in Deutschland so bevorrechtigt sind.

Was würden Sie denn nie öffentlich zeigen?

Nacktbilder aus der Badewanne wird es von mir auf Instagram nicht geben (lacht)!