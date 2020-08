Die Grüne Woche ist eine der fünf Leitmessen in Berlin. Im kommenden Jahr findet sie ohne Publikum statt.

Messe in Berlin

Messe in Berlin Grüne Woche findet 2021 ohne Publikum statt

Berlin. Die Internationale Grüne Woche in Berlin findet im Januar 2021 ohne Publikum statt. Das teilte die Messe Berlin am Donnerstag mit. „Angesichts der aktuellen Situation werden wir das Konzept für die Internationale Grüne Woche im kommenden Jahr anpassen und uns auf das Angebot für das Fachpublikum konzentrieren“, sagte Grüne-Woche-Chef Lars Jaeger.

Geplant sei im kommenden Jahr ein reiner Branchentreff, die Publikumsveranstaltung werde hingegen nicht stattfinden. „Für unsere Besucherinnen und Besucher hat die Internationale Grüne Woche einen besonderen Erlebnischarakter: Ob Spezialitäten aus aller Welt probieren oder Innovationen aus der modernen Landwirtschaft hautnah erleben – all dies können wir angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygiene- und Sicherheitsauflagen nicht in gewohnter Weise anbieten“, so Jaeger.

„Als verantwortungsbewusster Gastgeber ist die Durchführung einer Messe dieser Dimension in der aktuellen Situation unter Einhaltung der erforderlichen Abstandsgebote und Hygieneregeln unmöglich. In enger Absprache mit unseren Partnern haben wir das Konzept daher angepasst und den Fokus auf Fachbesucher gelegt“, sagte Messe-Berlin-Chef Christian Göke.

In diesem Jahr waren laut Messe rund 400.000 Besucher zur Grünen Woche gekommen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Das Konzept und die konkreten Themen für die 86. Ausgabe der Internationalen Grünen Woche würden zurzeit zusammen mit den ideellen Partnern, dem Deutschen Bauernverband (DBV) und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), sowie dem Bundeslandwirtschaftsministerium erarbeitet. Darüber hinaus erstelle die Messe Berlin ein auf die dynamische Lage angepasstes Hygiene- und Sicherheitskonzept.

Messe Berlin - Das sind die Highlights bis April 2021:

IFA 2020 Special Edition: Die IFA 2020 Special Edition findet vom 3. bis 5. September in Berlin statt. Sie besteht aus drei separaten Live-Events vor Ort, die sich auf die Kernfunktionen der IFA für Fachbesucher, Händler und Aussteller konzentrieren. Zu jedem der Veranstaltungsteile sind maximal 750 Personen pro Tag zugelassen.

Die IFA 2020 Special Edition findet vom in Berlin statt. Sie besteht aus drei separaten Live-Events vor Ort, die sich auf die Kernfunktionen der IFA für Fachbesucher, Händler und Aussteller konzentrieren. Zu jedem der Veranstaltungsteile sind maximal 750 Personen pro Tag zugelassen. Internationale Grüne Woche: Die Internationale Grüne Woche 2021 findet als reiner Branchentreff ohne Publikumsveranstaltung statt. Das Konzept und die konkreten Themen für die 86. Ausgabe der Internationalen Grünen Woche werden zurzeit zusammen mit den ideellen Partnern, dem Deutschen Bauernverband (DBV) und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), sowie dem Bundeslandwirtschaftsministerium erarbeitet.

Die Internationale Grüne Woche 2021 findet als reiner Branchentreff ohne Publikumsveranstaltung statt. Das Konzept und die konkreten Themen für die 86. Ausgabe der Internationalen Grünen Woche werden zurzeit zusammen mit den ideellen Partnern, dem Deutschen Bauernverband (DBV) und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), sowie dem Bundeslandwirtschaftsministerium erarbeitet. Fruit Logistica: Die Fruit Logistica ist eine Fachmesse für den globalen Fruchthandel. Sie findet vom 3. bis 5. Februar 2021 auf dem Messegelände statt und war schon immer eine reine Fachbesucherveranstaltung. 2021 werden die globalen Herausforderungen und Chancen dieser systemrelevanten Branche, auch die durch die Corona-Krise entstandenen, Thema sein.

Die Fruit Logistica ist eine Fachmesse für den globalen Fruchthandel. Sie findet vom auf dem Messegelände statt und war schon immer eine reine Fachbesucherveranstaltung. 2021 werden die globalen Herausforderungen und Chancen dieser systemrelevanten Branche, auch die durch die Corona-Krise entstandenen, Thema sein. ITB Berlin: Bereits kurz nach der abgesagten ITB Berlin in diesem Jahr hat die weltweit größte Reisemesse die globale Tourismusbranche mit ITB.com digital vernetzt. Die Plattform liefert ganzjährig Möglichkeiten für Business, Networking und mit dem virtuellen Kongress auch monatlich ein umfangreiches Angebot von Live-Sessions. Vom 16. bis 18. Oktober 2020 veranstaltet die ITB Berlin mit dem Berlin Travel Festival ein hybrides Event-Format in der Arena Berlin unter dem Titel „We Love Travel! – a tourism recovery pop-up“. Drei Tage lang wird Fach- und Privatpublikum ein analoges sowie digitales Programm geboten.

Bereits kurz nach der abgesagten ITB Berlin in diesem Jahr hat die weltweit größte Reisemesse die globale Tourismusbranche mit ITB.com digital vernetzt. Die Plattform liefert ganzjährig Möglichkeiten für Business, Networking und mit dem virtuellen Kongress auch monatlich ein umfangreiches Angebot von Live-Sessions. Vom veranstaltet die ITB Berlin mit dem Berlin Travel Festival ein hybrides Event-Format in der Arena Berlin unter dem Titel „We Love Travel! – a tourism recovery pop-up“. Drei Tage lang wird Fach- und Privatpublikum ein analoges sowie digitales Programm geboten. DMEA: Die DMEA – Connecting Digital Health findet vom 13. bis 15. April 2021 live auf dem Berliner Messegelände statt. Dabei wird sie einige Elemente der diesjährigen DMEA sparks, einer rein digitalen Veranstaltung, aufgreifen und zusätzlich zur Verfügung stellen. Ziel dabei ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Plattform zum Austausch rund um die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu bieten.

Die DMEA – Connecting Digital Health findet vom live auf dem Berliner Messegelände statt. Dabei wird sie einige Elemente der diesjährigen DMEA sparks, einer rein digitalen Veranstaltung, aufgreifen und zusätzlich zur Verfügung stellen. Ziel dabei ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Plattform zum Austausch rund um die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu bieten. InnoTrans: Die Weltleitmesse für Verkehrstechnik gibt dieses Jahr ab dem 21. September bereits eine digitale Preview. Die Messe selber findet vom 27. bis 30. April 2021 auf dem Messegelände statt. Der aktuelle Buchungsstand liegt, trotz Stornierungen aufgrund der Verschiebung der InnoTrans, auf dem Niveau der InnoTrans 2018, wobei die ersten Unternehmen, die ihre Teilnahme für dieses Jahr frühzeitig storniert hatten, wieder zurückkehren. Auch Neuanmeldungen nehmen wieder zu.