Japanische Ramensuppe mit geräuchertem Huhn

Berlin. Dieses Lokal ist ein Muss für alle Liebhaber der asiatischen Ramensuppe. Die zählt zu den beliebtesten japanischen Schnellgerichten. Allein 5000 solcher Suppenlokale soll es in Tokyo geben. Typisches Geräusch ist das Schlürfen, mit dem die Gäste die gelblichen Weizennudeln mittels Stäbchen aus der Brühe in den Mund befördern. Man kann aber auch europäisch mit Löffel und Gabel speisen.

Das „Cocolo“, der Name bedeutet Herz, am Landwehrkanal gleicht mittags einem Bienenstock. Dutzende Gäste, meist jüngere Mitarbeiter aus den umliegenden Büros, aber auch viele Touristen, genießen bei gutem Wetter die Terrasse mit Blick auf den Kanal. Obwohl es wirklich sehr voll sein kann, steht das Essen in der Regel binnen zehn Minuten auf den einfachen Holz­tischen.

Manche Rahmen-Suppen im Cocolo sind ein Geschmackserlebnis

Das liegt daran, dass die fünf Brühen quasi permanent in großen Töpfen köcheln. In die unterschiedlichen Brühen auf Fleisch- und vegetarischer Basis werden dann nur noch die verschiedenen Zutaten gegeben und von einer der zahlreichen Kellnerinnen oder einem Kellner zu Tisch gebracht. Wer eine Vorspeise dazu ordert, verkürzt sich mit Kimchi, Spinat mit Sesamdressing oder eingelegten Kräuterseitlingen, 3,50 bis 5 Euro, sehr appetitanregend die Zeit.

Die meisten Ramensuppen kommen mit Fleischeinlage, scharfem Hackfleisch, Garnelenteigtaschen, Schweinebauch oder geräuchertem Huhn. Ein überzeugendes Geschmackserlebnis war die Negi-Shoyu, mit Frühlingszwiebeln, geräuchertem Huhn, Gemüse und einer himmlisch guten Brühe, zehn Euro. Die Extraportion Nudeln kostet zwei Euro mehr. Und mittags ist eine ausgezeichnete hausgemachte Limonade im Preis inbegriffen.

Cocolo Paul-Lincke-Ufer 39–40, Kreuzberg, Tel. 98 33 90 73, Mo.–Sbd. 12–23 Uhr, Webseite bei Facebook

