Die Königsberger Klopse mit weißer Soße überzeugen

Unter 20 Euro in der Walid Speisemeisterei

In der Walid Speisemeisterei in Prenzlauer Berg ist dienstags Klopstag. Mit einer ausgewählten Weinbegleitung.

Speisemeisterei? Das klingt nach Omas Esszimmer und gutem, ehrlichem Essen. Ähnlich muss Walid Abawi gedacht haben, als er sein kleines Restaurant, 40 Innen- und 24 Außenplätze, eröffnet hat. Königsberger Klopse stehen auf der Karte, den Dienstag hat er zum Klopstag erklärt, da spart man auch noch Geld. So wie am Mittwoch, da ist Schnitzeltag. Keine Sorge, wenn der sympathische, ordentlich eine Schürze tragende Inhaber, Gastgeber und gern auch Servicemitarbeiter zum Geldsparen aufruft, ändert das an der Qualität nichts.

Die Karte ist klein und fein, präsentiert deutsche Küchenklassiker im Jahr 2018: fünf Vorspeisen, etwa Fischsuppe mit gebratener Garnele (7,90 Euro), sechs Hauptgänge wie geschmorte Ochsenbacke mit Süßkartoffelpüree (19,90 Euro) und Desserts à la Schwarzwälder Törtchen (8,50 Euro). Eine Kaninchenterrine mit karamelliger Zwiebelmarmelade als Gruß aus der Küche zeigt das Aroma-Finetuning von ihm und Koch Dirk Bellenbaum, dazu Brot und Kräuterquark. Ersteres, dem man das Kompliment „richtiger Brotgeschmack“ verleihen darf, ist nicht hausgemacht. Das könne der Bäcker seines Vertrauens, Domberger Brot-Werk in Moabit, besser, findet Walid. Dass sein Augenmerk auch dem Wein gilt, wird in der hübschen Speisestube deutlich.

Bei den Weinen setzt er ausschließlich auf sorgsam ausgesuchte deutsche Tropfen. Viele davon eine schöne Begleitung für die an sich klassisch zubereiteten Klopse. Die weiße Soße basiert auf Handwerk und Können der Oberliga. Kleine Kartoffeln und Rote-Bete-Salat werden in Pfännchen gereicht – optisch wie geschmacklich weit über beste Sonntagsküche hinausgehend. Die Räumlichkeit sind übrigens geschichtsträchtig: Kurz vor dem Fall der Mauer trafen sich hier DDR-Dissidenten.

Walid Speisemeisterei, Wichertstr. 55, Di.–Sbd. 18–24 Uhr, Tel. 40 04 57 55, www.walid-speisemeisterei.de

( bli )