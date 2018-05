Ein heißer Grill und heiße Happen

Im "1000Grad" in Charlottenburg erreicht der Ofen in der asiatischen Showküche sehr hohe Temperaturen.

Halensee. 1000 Grad – klingt heiß. Ist es auch. Der Name bezieht sich auf die Temperatur des Grills. Der kann so heiß werden. Aber auch sonst lässt sich von dem Anfang Februar eröffneten Restaurant vis-à-vis der Schaubühne von einer "heißen", im Sinne von aufregenden, Neueröffnung sprechen. Mit Asia-Fine-Dining lässt sich die kulinarische Vision beschreiben. Das Ambiente ist schick, aber dennoch leger. Der Grill ist in der Showküche zu bestaunen: Zur Einrichtung gehören blumige Tapeten, geflochtene wie samtene Sesselstühle, eine blaue Leuchtschrift am Eingang und eine Private-Dining-Nische. In den Weinkühlschränken lagern Tropfen aus Europa und eine Champagnerauswahl. Offeriert werden auch Cocktails und hausgemachte Limonaden.

Das Wort "Lieblingsasiate am Kudamm" geistert schon durch die Foodgemeinde. Wäre möglich, präsentiert sich doch die Karte ganz zeitgemäß. Es gibt "Small Bites" (5,50–11,50 Euro), Happen, die die Vielfalt Asiens zeigen. Zwei lassen sich im Etatrahmen kombinieren und sie sind, wider Erwarten, größer portioniert als gedacht, bleiben dennoch größenmäßig im Rahmen von Vorspeisen. Die Auswahl fällt schwer, alles hört sich gut an. So etwa die "Dschungel-Ente", gegrillte "Barbarie Ente mit Drachenbohnen und Sesamdressing" oder das "Unschuldslamm", Lammkarree mit Pflaumen-Maroni und Kräuterpesto. Es dauert eine Zeit, bis die in Jasmin-Xaxiu marinierten Grillrippchen und der Tintenfisch-Wildkräutersalat mit Basilikum-Vinaigrette und Meeresfrüchte-Pesto serviert werden. Das Warten lohnt. Beide Gerichte: zart, saftig und geschmacklich eigenständig. Da wird die Lust auf Weiteres wie die Hauptgerichte – 16 bis 21 Euro, Beilagen zwei bis fünf Euro, etwa eine ganze Dorade mit Asia-Kraut Perilla und Meeresfrüchte-Pesto, geweckt.

1000Grad, Kurfürstendamm, Halensee, Di.–So. 12–24 Uhr, Tel. 31 99 77 70,

( bli )