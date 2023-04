Best of Berlin

Best of Berlin Frühstücken in Berlin: Die 10 originellsten Cafés und Lokale

Berlin. Gut starten in den Morgen: Zum Brunchen und Frühstücken kann man sich in Berlin in vielen Cafés oder Backstuben treffen. Zehn tolle Frühstückscafés in Berlin: Das ist unsere Lieblingsauswahl.

Mitte: Vegane Backstube, in der Backreste zu Chips werden

Die vegane Backstube von Jasmin und David Suchy liegt nur einen Wurf vom „Frea Restaurant“ entfernt. Eine Mischung aus Bäckerei und Mittagstischlokal soll sie sein, es gibt Frühstück und ­Backwaren, Pasta und Kaffee. Überschüssige Waren werden in krachende Chips verwandelt, verkrümelte Brotreste zu Brotmiso.

Frea Bakery Gartenstraße 9, Mitte, tgl. 8–17 Uhr, Tel. 13 89 70 68, www.frea.de

Dahlem: Schlemmen in der „Gartenakademie“

Besonders im Frühling ein gern besuchter Ort.

Foto: Café Königliche Gartenakademie

Wenn das Wetter in Berlin heiter ist, ist das Café in der „Gartenakademie“ in Dahlem wohl einer der schönsten Orte für ein wochenendliches Frühstück in der Sonne.

Café in der Gartenakademie Altensteinstraße 15a, Dahlem, Di.–Sbd. 9–18 Uhr, So. 10–16 Uhr, Tel. 832 20 90 29

Neukölln: Äthiopisches Frühstück mit tollem Kaffee

In Äthiopien liegen die familiären Wurzeln von Rahel Teklehaymanot und Eskinder Mamo, die das Kulturcafé in der Friedelstraße für drei Tage in der Woche in ihr äthiopisches Kaffee- und Frühstückslokal Adot verwandeln. Die Karte ist zwar schmal, die Aromenvielfalt dafür umwerfend. Wer Zeit hat, bestellt dazu die traditionelle Kaffeezeremonie.

Adot Kitchen im Kiezcafé Friedelstraße 28, Neukölln, Sbd.–Mo. 10–18 Uhr, Tel. 0152/52 84 06 29

Wedding: Hier sollte rechtzeitig reserviert werden

Das „Mars“ mit dem Bio-Frühstück ist ein Geheimtipp.

Foto: Mars

Atmosphärisch einzigartig ist der Hof des ehemaligen Krematoriums Wedding. Gut gegessen wird hier im Mars, dem gastronomischen Herzstück des Kulturquartiers Silent Green, das seit 2015 hier beheimatet ist. Viele Stammgäste kommen, um geschützt in der Sonne zu brunchen.

Mars Gerichtstraße 35, Wedding, Brunch Sbd.+So. 10–14.30 Uhr, Tel. 120 82 21 31

Schöneberg: Hier kann man beim Backen auch zuschauen

Ein Ableger der „Gorilla Bäckerei“ aus Neukölln ist neuerdings wieder auch auf dem Schöneberger Euref-Campus zuhause. Die dortige Chefköchin kommt aus Kopenhagen, das verspricht einen Pop-Art-Brunch mit Ausflügen in die Nordic Cuisine. Daneben Sauerteigbrote, Croissants und andere französische Backwaren,

Gorilla Bäckerei EUREF Campus Torgauer Straße / Dominicusstraße (direkt gegenüber vom S-Bahnhof Schöneberg), tgl.8–18 Uhr, www.gorilla-baeckerei.de

Kreuzberg: Ein Café, das zum Lieblingsfrühstücklokal wurde

La Maison: Viel braucht es nicht, um glücklich zu sein.

Foto: F. Anthea Schaap

Das „La Maison“ wurde fast in Rekordzeit zum Lieblingsort der Kreuzberger. Was zum einen an der malerischen Lage direkt am Landwehrkanal liegt, zum anderen aber zweifellos auch an den großartigen Croissants, Pains au Chocolats, Tartes und Brioches, die zu den besten in Berlin gehören. Es wird Zeit, dass man endlich auch wieder im Außenbereich brunchen kann.

La Maison Paul-Lincke-Ufer 17, Kreuzberg, Di.–Do. 7–18 Uhr, Fr.–So. 7–19 Uhr

Charlottenburg: „Die Stulle“ mit hochwertigen Brot-Kreationen

Der Name des Lokals ist kokettes Understatement angesichts der ausgesprochen kulinarischen Krea­tionen: Das geröstete Walnussbrot kommt beispielsweise mit Avocado, porchierten Eiern, Parmesan und hausgemachtem Dressing daher. Und soll es einmal nichts Herzhaftes sein, können wir auch die Pancakes empfehlen. Frühstück ganztägig.

Die Stulle Carmerstraße 10, Charlottenburg, Do.–Mo. 9–17.30 Uhr, Tel. 31 17 94 03, www.die-stulle.com/

Mitte: Handgemachte Backwaren wie in einer französischen Pâtisserie

Sehr delikate französische Backwaren im "Du Bonheur".

Foto: Jörg Lehmann/Du Bonheur

Hier werden handgemachte französische Desserts, Frühstück und warme Snacks serviert. Die Croissants entpuppen sich als knusprige Röllchen. Das Angebot orientiert sich an der klassischen Pariser Pâtisserie. Dazu gehören Pain au Chocolat, Brioche, Cannelé Bordelais, Kouign Amann oder Kougelhopf. Berühmt ist der Laden für die Macarons.

Du Bonheur Brunnenstraße 39, Mitte, Mi.–Fr. 9–19 Uhr, Sbd.+So. 9–18 Uhr, Tel. 56 59 19 55

Wilmersdorf: Das Frühstück wird zum Gängemenü

Frühstück nur am Morgen? Das war einmal. Das ­„Benedict“ schafft die Uhrzeit ganz ab. Egal wann, hier wird die einst erste Mahlzeit des Tages fast rund um die Uhr zelebriert. Die Philosophie des Ladens erhebt ein einfaches Frühstück zum mehrgängigen, nahöstlichen Menü.

Benedict Uhlandstraße 49, Wilmersdorf, Mo.–Fr. 8–22 Uhr, Sbd.+So. 8–23 Uhr, Backshop Mo.–Do. 7.30–14 Uhr, Fr.+Sbd. 7.30–15 Uhr, Tel. 994 04 09 97

Kreuzberg: Ein neues Konzept für Brunchgerichte

Die Mischung aus drei Käsesorten ist das Geheimnis.

Foto: Alicja Bloch

Die Käsetoasts, Porridge-Bowls und pochierten Eier schmecken hier nicht nur so köstlich, weil die Köche im „Two Trick Pony“ ihr Handwerk verstehen, sondern auch, weil die Lebensmittel qualitativ saisonal ausgesucht und regional eingekauft werden. Bestes Frühstück an der Bergmannstraße.

Two Trick Pony Bergmannstraße 52, Kreuzberg, Mi.–So. 10–16 Uhr, www.twotrickpony-berlin.com

