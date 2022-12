Best of Berlin

Best of Berlin Brettspiele in Berlin: Die fünf besten Fachgeschäfte

Berlin. In der Winterzeit macht das Spielen im Kreis der Familie ganz besonderen Spaß. In diesen fünf Berliner Fachgeschäften für Kinder und Erwachsene bekommt man tolle Brettspiele und Spielwaren sowie fachkundige Beratung.

Charlottenburg: Japanisches und Koreanisches zum Spielen

Wer wissen will, was aktuell im ­Bereich Anime angesagt ist, sollte im „J-Store“ reinschauen. Der Charlottenburger Laden ist Umschlagplatz für Manga-Bände und -Figuren, Filme oder Hello-Kitty-Artikel. Es gibt sehr viel passendes Merchandise aus asiatischen Produktionen zum Spielen und Sammeln. Vieles auch im Online-Shop bestellt werden.

J-Store Berlin Kantstr. 125, Charlottenburg, Tel. 31 80 14 00, Mo.–Sbd. 12–19 Uhr, www.j-store-berlin.de

Mitte: Brettspiele, Holzspielzeug und Musikinstrumente

Das klassische sowie moderne Spielzeug aus dem reichhaltigen, 4000 Artikel umfassenden Sortiment ist zum Großteil aus Holz. Dabei steht die umweltbewusste und farbechte Herstellung ganz oben auf der Prioritätenliste. Neben Holz- und Blechspielzeug gibt es Brettspiele, Berlin-Literatur, Hörbücher und Musik­instrumente. Ein Spielzeugladen, in dem jedes Kind das passende Stück findet und die nostalgischen Eltern auch zufrieden sind.

Viel Spiel Große Hamburger Str. 28, Mitte, Tel. 96 06 52 66, Mo.–Fr. 12–19 Uhr, Sbd. 11-18 Uhr, www.vielspiel.de

Kreuzberg/Wilmersdorf: Beratung von Spielespezialisten

Die Kreuzberger Filiale vom „Spielbrett“.

Ob nun in den Läden in Kreuzberg oder in Wilmersdorf: Bei Andreas Kaluza und seinem spielbegeisterten Team wird man in punkto Brettspiel allerbestens beraten. Wenn jemand sein Hobby zum Beruf gemacht hat, dann ist fachkundige Beratung garantiert.

Spielbrett Körtestr. 27, Kreuzberg, Tel. 692 42 50, Mo.–Fr. 10–18.30 Uhr, Sbd. 10–16 Uhr, Berliner Str. 132, Wilmersdorf, Tel. 873 15 35, Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr, Sbd. 10–16 Uhr, www.spielbrett-berlin.de

Lichterfelde: Traumhafter Laden für große und kleine Kinder

Wer hat als Kind nicht davon geträumt, nachts in einem Spielzeugladen eingeschlossen zu sein? Alles in Ruhe anzuschauen und auszuprobieren. „Löwenzahn“ wäre dafür prädes­tiniert. Hier sollte man sich die Zeit nehmen, um in Ruhe in allen Ecken zu stöbern. Dabei kann so manch geheimer Traum erfüllt werden.

Löwenzahn Ferdinandstr. 34, Lichterfelde, Tel. 76 68 33 16, Mo.–Fr. 10–18 Uhr, Sbd. 10–14 Uhr, www.loewenzahn-berlin.de

Wilmersdorf: Neues Spielzeug und Klassiker für drinnen und draußen

Das Geschäft bietet eine riesige Auswahl für kleine und erwachsene Liebhaber von Spielzeug oder Gesellschaftsspielen. ­Marken wie Playmobil, Lego oder auch Carrera-Bahnen sind immer im Sortiment, saisonal kommen Buddelsachen oder Schlitten dazu.

Spielvogel Uhlandstr. 137, Wilmersdorf, Tel. 873 23 77, Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sbd. 10–18 Uhr, www.spielvogel-berlin.de

