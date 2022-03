Pommes Berlin: Tolle Läden für richtig gute Pommes Frites

Best of Berlin

Best of Berlin Pommes in Berlin: 10 tolle Adressen für Pommes Frites

Berlin. Pommes in Berlin gibt es praktisch an jeder Straßenecke. Aber richtig gute Pommes in Berlin zu finden ist eher schwer. Hier sind 10 tolle Läden, wo es richtig gute und besondere Pommes in Berlin gibt. Und nicht nur als Pommes Schranke.

Kreuzberg: Goldies - Fritten von den Sterneköchen

Die doppelt fritierten Pommes von Goldies.

Foto: Imago/F. Anthea Schaap

Kajo Hiesl und Vladislav Gachyn haben vor einigen Jahren eines der besten Restaurants des Landes, das mit drei Sternen prämierte Aqua in Wolfsburg, verlassen, um eine Pommesbude zu eröffnen. Und was für eine! 2,40 Euro kostet die fachkundig wie bei belgischen Pommes doppelt frittierte Portion, aber damit fängt der Spaß erst an. In kulinarischen Miniaturen werden Gerichte verschiedener Länderküchen zitiert.





Adresse: Oranienstr. 6, Kreuzberg

Öffnungszeiten: Di.-So. 12.30–22 Uhr

Telefon: 74 78 03 20

Website: www.goldies-berlin.de

Kreuzberg: „Burgermeister“ - Hier gibt's geniale Chili-Cheese-Fries

Der Name „Burgermeister“ ist schon mal ziemlich großartig. Darüber hinaus bieten die fünf Filialen der Burgerkette auch ganz wunderbare Pommes Frites – am besten sind jene mit Chili und Käse.

Foto: Imago/Schöning

Ja, Burgermeister ist eine stadtweite Kette – aber das ändert nichts daran, dass eine gute Nacht in Kreuzberg unbedingt mit ihren unnachahmlich unanständigen Chili-Cheese-Fries mit Käse, Jalapeños und Chili con Carne endet.





Adresse: Oberbaumstr. 8, Kreuzberg, weitere ­Filialen am Kottbusser Tor, Bahnhof Zoo, Schönhauser Allee und Potsdamer Platz.

Öffnungszeiten: Mo.–Do. 11–0 Uhr, Fr. + Sbd. 11–2 Uhr, So. 11–4 Uhr

Telefon: 403 64 53 20

Website: www.burger-meister.de

Friedrichshain: Rembrandt Burger - Holländische Pommes in Berlin

Einer der besten Burger Berlins besitzt einen holländischen Akzent, kommt mit Rindfleisch aus dem Hohenlohischen und Brötchen aus der Nachbarschaft. Die Pommes bei „Rembrandt Burger“ huldigen der holländischen Frittierkunst. Es lohnt sich, die hausgemachten Saucen zu probieren. Und wer sich nach Amsterdam wünscht: Frikandel und Bitterballen stehen ebenfalls auf der Karte.



Adresse: Richard-Sorge-Str. 21, Friedrichshain

Öffnungszeiten: tägl. 12–22 Uhr

Telefon: 89 99 72 96

Website: www.rembrandt-burger.com

Friedrichshain: Fabis Esskultur - Viele Optionen für Vegetarier

„Fabis Esskultur“ ist ein richtig liebevoll eingerichteter Laden. Die Saucen werden hier selbstgekocht, und ein breites Angebot für Vegetarier gibt es auch. Wer es strikt vegan haben möchte, wandert einfach ein paar Meter weiter zum beliebten Vöner-Imbiss für Pommes mit veganer Käsesauce und Bergen an kara­mellisierten Zwiebeln.





Adresse: Neue Bahnhofstr. 7b, Friedrichshain'

Öffnungszeiten: Mi. 12–21.30 Uhr, Do.–So.17–21.30 Uhr

Telefon: 34 62 77 29,

Website: www.fabis-esskultur.de

Charlottenburg: Windburger - Gute Pattys und geniale Pommes

Gute Burger und sehr gute Fritten bei Windburger.

Foto: Aida Baghernejad

Ja, die Burger bei „Windburger“ sind gut, aber diese Fritten! Knusprig und dünn wie bei den großen ­US-amerikanischen Fastfoodketten sind die Hauspommes, die man unbedingt als „Funky Fries“ mit knoblauchlastiger Kräuterbutter bestellen sollte. Anschließend empfiehlt es sich, ins rührige Klick-Kino schräg gegenüber zu gehen – und der Abend ist ­perfekt.



Adresse: Windscheidstr. 26, Charlottenburg

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 12–22 Uhr

Telefon: 43 72 71 77

Website: www.windburger.de

Moabit: The Poutine Kitchen - Kanadische Pommes mit Bratensauce und Quietschekäse

Pommes mit Bratensauce und Quietschekäse – das ist Kanadas Nationalgericht Poutine. In der Arminiusmarkthalle steht ein zur Küche umfunktionierter Bulli. Der Klassiker sind Fritten mit Bratensauce und Käse. Traditionell wird Käsebruch benutzt, die Vorstufe zum Cheddar. Käsebruch und Bratensauce kommen aus eigener Produktion. Wahlweise gibt es die Poutine auch mit Korean Bacon, Pulled Pork oder Spicy Chicken.



Adresse: Arminiusstr. 2–4, Moabit

Öffnungszeiten: Do.+Fr. 17–21 Uhr, Sbd. 12–22 Uhr

Telefon: 0177/781 14 19

Website: www.thepoutinekitchenberlin.de/

Charlottenburg: Son Kitchen - Pommes Frites und Co. auf Koreanisch

Dieser sympathische Imbiss an der Kantstraße bietet eigentlich Speisen zum Mitnehmen an. Es sei denn, man gruppiert sich um die beiden Stehtische auf dem Gehsteig. Wer keine Lust auf ­die Spezialität Bibimbab oder die dank allerlei Fermentiertem nie zu schweren Burger hat, sollte die „Kim Cheesilla Fries“ probieren – mit Chili sin carne, Käsesauce und anderen feinen Toppings.



Adresse: Kantstr. 46, Charlottenburg

Öffnungszeiten: tgl. 11.45–22.15 Uhr

Telefon: 22 47 44 44

Website: www.sonkitchen.de

Kreuzberg: Freddy Fey’s - Fisch und Chips und Erbspüree

Hier gibt es echte britische Chips! Die Food-­Nomaden von Barkin’ Kitchen bespielen in der Glogauer Straße ein kleines Restau­rant, das „Freddy Fey’s Fish & Fries“ heißt. Neben ­Alliterationen wird hier frittierter Fisch mit frischem Erbspürree ­und cremigen handgeschnittenen Fritten serviert.



Freddy Fey’s Fish & Fries

Adresse: Glogauer Str. 7, Kreuzberg

Öffnungszeiten: Mi.–Fr. 17.30–21.30 Uhr, Sbd. + So. 13–21.30 Uhr

Telefon: 60 27 50 29

Website: www.barkinkitchen.com

Wedding: Lino’s BBQ - Texanische Pommes in Rinderfett

Texas liegt im Wedding, genau dort zelebriert Lino Brandi die ­texanische BBQ-Kultur. Selbst die Pommes Frites werden hier in Rinderfett ausgebacken. Und selbstverständlich nur mit hausgemachtem Ketchup und Mayo serviert. Besser wird’s nicht!





Adresse: Malplaquetstr. 43, Wedding

Telefon: 55 60 29 77

Öffnungszeiten: Mi.–So. 17 - 22.30 Uhr

Website: www.linosbbq.com

Neukölln: Beuster Bar - Streichholzdünne Stäbchen

Schön schmal und lecker sind die Fritten im „Beuster“.

Foto: F. Anthea Schaap

Die Pommes Frites in der „Beuster Bar“ haben viele Fans: Streichholzdünn und knusprig kommen sie in einem Berg auf den Tisch, und man kann es nie bei nur einer Portion belassen. Reservierung empfohlen!



Adresse: Weserstr. 32, Neukölln

Telefon: 41 95 97 80

Öffnungszeiten: Mo.–Sbd. 18-3 Uhr

Adresse: www.beusterbar.com

