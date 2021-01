Berlins berühmteste Gräber: Zu Besuch bei Brecht, Knef und Juhnke

Best of Berlin

Best of Berlin Zu Besuch bei Brecht, Knef und Juhnke

Berlin. Es gibt viele berühmte Gräber in Berlin. Läuft man über die Friedhöfe in Mitte, Charlottenburg oder Köpenick, lässt sich die Geschichte dieser Stadt an ihren Begräbnisstätten ablesen. In den meisten fanden preußische Gelehrte, Diplomaten, Ingenieure und Offiziere, aber auch Prominente ihre letzte Ruhe.