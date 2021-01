Berlins Bahnhöfe: Abgerissen, zerstört und stillgelegt

Schon der 1868 errichte prachtvolle Bau des Lehrter Bahnhofs hatte eine Länge von 200 Metern und eine große Glasfront. An dieser Stelle steht seit 2006 der Berliner Hauptbahnhof mit seinen riesigen Glasröhren. An die beeindruckende Schönheit seines Vorgängers kommt er aber nicht heran.

Die Geschichte der Bahnhöfe in Berlin ist faszinierend. Viele Stationen verschwanden, andere warten auf ihre Reaktivierung.

Berlin. Die Geschichte der Bahnhöfe in Berlin ist eine Geschichte der Stadt. Der Schienenverkehr war ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung zur Weltmetropole. Doch viele Stationen verschwanden. An ihrer Stelle entstanden Museen oder Parks. Und manche warten auf ihre Reaktivierung​. Ein Überblick.